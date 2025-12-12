Antep İşi Nakışı’ UNESCO listesine girdi

Teli çekilebilen özel kumaşlar üzerine model işlenerek, kenarı motiflerle süslenen ve özellikle gelin çeyizlerinin vazgeçilmez el emeği olan Gaziantep'e özgü 'Antep İşi Nakışı' için önemli bir adım atıldı. Hindistan Yeni Delhi'deki 20'nci UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Toplantısı'nda 'Antep İşi Nakışı' listeye kabul edildi. Başkan Fatma Şahin, "Bu kararla birlikte Türkiye'nin UNESCO'daki somut olmayan kültürel miras unsuru sayısı 32'ye yükseldi. Böylece Türkiye, en fazla miras unsuruna sahip 2. ülke konumunu korudu" dedi.