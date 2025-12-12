PODCAST CANLI YAYIN

Ankara-İstanbul hattına ek YHT seferi! İşte hareket saatleri...

TCDD Taşımacılık, artan yolcu talebi üzerine 14 Aralık 2025’ten itibaren cuma ve pazar akşamları Ankara-İstanbul hattında ek YHT seferleri başlatıyor. Yeni seferler, Ankara’dan 21.00’de, İstanbul’dan ise 20.24’te hareket edecek.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ, artan yolcu talebini karşılamak için 14 Aralık'tan itibaren cuma ve pazar akşamları Ankara-İstanbul-Ankara arasında karşılıklı işleyecek Yüksek Hızlı Tren (YHT) ek seferleri düzenleneceğini bildirdi.

TCDD Taşımacılık AŞ'nin NSosyal hesabından konuya ilişkin yapılan duyuruda, şunlar kaydedildi:

"Artan yolcu talebini karşılamak için 14 Aralık 2025'ten itibaren cuma ve pazar akşamları Ankara-İstanbul-Ankara arasında karşılıklı işleyecek YHT ek seferleri düzenlenecektir. Ankara'dan İstanbul'a hareket saati 21.00, varış 01.15. İstanbul'dan Ankara'ya hareket saati 20.24, varış ise 00.48. Önemle duyurulur."

