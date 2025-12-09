Başkan Erdoğan’dan Özgür Özel'e tepki: ''Allah akıl ve izan versin''

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya İnsan Hakları Günü "İnsanlık İçin Güçlü Türkiye" programında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Sarıkamış'ta şehit düşen dedesini hedef alan CHP'li Özgür Özel'e AK Parti Gençlik Kolları'nın hak ettiği cevabı verdiğini belirterek, "İstanbul halkının kaynaklarını yağmalayan, suç örgütüne posta güvercinliği yapmayı marifet zanneden bu şahıs için daha fazla nefes harcamayı israf görüyor Allah’tan kendi kendisine akıl ve izan vermesini niyaz ediyorum." dedi. Suriye'de zafere şahitlik ettiklerini ifade eden Başkan Erdoğan Filistin'deki mazlumların sabrının zaferle taçlanacağını oraya da özgürlük ve barış geleceğini ilan etti.