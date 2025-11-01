Cinayetin sanıklarının cezaları belli oldu!

Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel faciası davasında Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, 20'si tutuklu 32 sanık hakkında verilen cezaları açıkladı. Mahkeme heyeti, otel sahibi tutuklu sanık Halit Ergül, Grand Kartal A.Ş. yönetim kurulu üyeleri Emir Aras, Emine Murtezaoğlu Ergül, Elif Aras, Ceyda Hacıbekiroğlu ile otel müdürü tutuklu sanık Zeki Yılmaz, muhasebe müdürü tutuklu sanık Kadir Özdemir, Gazelle Otel Müdürü tutuklu sanık Ahmet Demir, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı tutuklu sanık Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili tutuklu sanık Kenan Coşkun ve itfaiye eri tutuklu sanık İrfan Acar'a en üst sınırdan ceza verdi.



OTELİN SAHİBİ BAYILDI

Heyet, 11 sanığı hayatını kaybeden 34 çocuk için 34'er kez ağırlaştırılmış müebbet, diğer ölen kişiler için de 44 kez müebbet hapisle cezalandırdı. Mahkeme heyeti hiçbir sanık hakkında indirim uygulamadı. Kararın okunmasının ardından aileler alkışlarla mahkeme heyetini uğurladı. Salonda Halit Ergül'ün eşi Emine Murteza Ergül fenalık geçirdi ve bayıldı.



EMSAL KARAR OLACAK

Kartalkaya'daki yangında vefat eden Yiğit Gençbay'ın babası Danıştay 9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay, "Türk hukuk tarihinde emsal olabilecek müthiş bir karardır" dedi. Hukukçu Kadriye Sakarya, "Mahkeme, taksir mi kast mı tartışmasına bu "kasten"dir dedi. İndirim uygulanmadı. Emsal karar" sözlerini kaydetti.

Faciada hayatını kaybedenlerin yakınları, duruşma sonrası mahkeme heyetini ayakta alkışladı. Bazı aileler de dışarıda birbirlerine sarılarak ağladı. Sanıklar için "İnşallah hapiste çürürler" diye dua etti.



Duruşmada otel sahibi Halit Ergül, kendi sorumluluğunun olmadığını iddia etse de 'Ağırlaştırılmış müebbet" hapse çarptırılmaktan kurtulamadı. Eşi Emine Ergül, "Ağırlaştırılmış Müebbet"e mahkum olunca, mahkeme salonunda bayıldı.



