Ünlü sunuculara uyuşturucu operasyonu

Gündem, dün sabah saatlerinde medya dünyasından gelen son dakika haberiyle değişti. İstanbul'da jandarma ekipleri, bazı isimlere uyuşturucu operasyonu düzenledi. Farklı televizyon kanallarında haber bültenleri ve program sunuculuğu yapan Ela Rumeysa Cebeci ile spiker Meltem Acet, gözaltına alındı.

Hande Sarıoğlu

SORUŞTURMA GENİŞLİYOR

Operasyonun en dikkat çeken ayaklarından biri ise Ankara'da gerçekleşti. Sosyal medyadaki paylaşımları ve sunduğu programlarla sıkça gündeme gelen sunucu Hande Sarıoğlu, operasyon sırasında Ankara'da bulunuyordu. Jandarma ekiplerinin koordineli çalışması sonucu bulunduğu adreste gözaltına alındı. Sarıoğlu'nun, soruşturmanın merkezi olan İstanbul'a getirilmek üzere yola çıkarıldığı öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Ela Rümeysa Cebeci ve Meltem Acet, Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde muayene edildi. Daha sonra emniyete götürülen bu isimlerin ifadelerine başvurulacağı bildirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda yürütülen soruşturmada, başka isimlerin de ifadelerine başvurulabileecği öğrenildi. Ayrıca sosyal medyada gündeme gelen isimlerin, paylaşımları ve çeşitli tanıtım içeriklerindeki "özendirme" iddialarının da mercek altına alındığı kaydedildi.