PODCAST CANLI YAYIN

Ünlü sunuculara uyuşturucu operasyonu

İstanbul’da jandarma ekipleri, uyuşturucu operasyonu düzenledi. Televizyon spikerleri Ela Rümeysa Cebeci, Hande Sarıoğlu ve Meltem Acet, gözaltına alındı.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Ünlü sunuculara uyuşturucu operasyonu

Gündem, dün sabah saatlerinde medya dünyasından gelen son dakika haberiyle değişti. İstanbul'da jandarma ekipleri, bazı isimlere uyuşturucu operasyonu düzenledi. Farklı televizyon kanallarında haber bültenleri ve program sunuculuğu yapan Ela Rumeysa Cebeci ile spiker Meltem Acet, gözaltına alındı.

Hande SarıoğluHande Sarıoğlu

SORUŞTURMA GENİŞLİYOR
Operasyonun en dikkat çeken ayaklarından biri ise Ankara'da gerçekleşti. Sosyal medyadaki paylaşımları ve sunduğu programlarla sıkça gündeme gelen sunucu Hande Sarıoğlu, operasyon sırasında Ankara'da bulunuyordu. Jandarma ekiplerinin koordineli çalışması sonucu bulunduğu adreste gözaltına alındı. Sarıoğlu'nun, soruşturmanın merkezi olan İstanbul'a getirilmek üzere yola çıkarıldığı öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Ela Rümeysa Cebeci ve Meltem Acet, Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde muayene edildi. Daha sonra emniyete götürülen bu isimlerin ifadelerine başvurulacağı bildirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda yürütülen soruşturmada, başka isimlerin de ifadelerine başvurulabileecği öğrenildi. Ayrıca sosyal medyada gündeme gelen isimlerin, paylaşımları ve çeşitli tanıtım içeriklerindeki "özendirme" iddialarının da mercek altına alındığı kaydedildi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan imzaladı! Bakanlık ve kurumlara önemli atamalar Resmi Gazete'de
Tarihi rapor bitmek üzere... Terörsüz Türkiye için öneriler netleşiyor!
Memur-emekli zammına enflasyon formülü! Kim yüzde kaç alacak?
Başkan Erdoğan'dan CHP'ye kadın hakları tepkisi: Başörtüsü yasağını nasıl unuturuz
Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte gözaltına alınan futbolcu ve yöneticiler listesi | Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı...
Tarihin en büyük yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme! Mahkemeden Ekrem İmamoğlu kararı
Jandarma’dan spikerlere uyuşturucu operasyonu: Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu...
Evli işadamına Rus oyuncu sevgiliden şantaj
Aslan zirvede hata yapmadı! Galatasaray - Samsunspor: 3-2 | MAÇ SONUCU
Barrack'ta S-400 sancısı! F-35 için tarih verdi "Türkiye yakında alacak" dedi
Rayiç bedel iki katı geçmeyecek: Emlak vergisine üst sınır
"Kadın elinin değdiği yerde huzur olur" | Başkan Erdoğan'dan program öncesi stantlara ziyaret
2026 Dünya Kupası grupları belli oldu! İşte Türkiye'nin muhtemel rakipleri
Epstein’ın pedofili adası ilk kez fotoğraflandı sapkınlık ortaya çıktı! Dişçi koltuğunun sırrı ne?
Domenico Tedesco'dan forvet tercihi! Youssef En-Nesyri mi Jhon Duran mı?
Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi! İlk hafta derbi heyecanı
Komisyonda İmralı notları okundu... Kilit mesele Suriye konusu! Elebaşı Abdullah Öcalan ne dedi?
Fenerbahçe'den çifte transfer!
Adliye soygununda çete iddiası! İfadeler ortaya çıktı: İngiltere'ye gitmeden önce sosyal medya hesaplarını kapattı
Barzaniler kıvırıyor... "Maksadını aşan yorum ve değerlendirmeler ortaya çıktı"