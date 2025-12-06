Türkiye’de kadın temsili tüm alanlarda artıyor
Başkan Erdoğan, Türkiye’de kadınların iş gücüne katılımından siyasete, kamu görevlerinden diplomasiye kadar her alanda yükseliş gösterdiğini belirterek, “Kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 35,7’ye, kadın büyükelçilerin sayısı 80’e ulaştı. 10 bin 370 kadın hakim ve savcımız var” dedi.
Başkan Erdoğan, "Göreve geldiğimizde kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 27,9'du. 2025'te 35,7'e yükseldi. Parlamentodaki kadın milletvekillerinin sayısı 2023'te 119'a çıktı. Kadın muhtarların sayısı 117'den 2001'e yükseldi. Kadın kamu çalışanlarının oranı 2024 yılı itibarıyla yüzde 43,46'ya ulaştı. Kadın büyükelçilerimizin sayısı 80'i buldu. 10 bin 370 kadın hakim ve cumhuriyet savcımız var"dedi.