Nun Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak'tan "Dijitalleşme" uyarısı: Sömürgecilik artık algoritmalarla yapılıyor

Türkiye Maarif Vakfınca (TMV) eğitim dünyasının toplumsal ve kültürel etkilerini derinlikli biçimde tartışmaya açan 5. İstanbul Eğitim Zirvesi'nin ilk günü tamamlandı.

ESRA ALBAYRAK'TAN DİJİTALLEŞME UYARISI

Zirvede Nun Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak, La Plata Ulusal Üniversitesi Rektörü Martin Anibal Lopez Armengol ve Lome Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Araştırmacı Akodah Ayewouadan'ın katılımıyla "Eğitimin Aynasında Bilineni Görmek" başlıklı panel gerçekleştirildi.

Konuşmacıların kendi dillerinde anlatımlarda bulunduğu panelde konuşan Esra Albayrak, dünyanın insanlık için sunduğu tehditler karşısında panel için seçilen temanın önemine dikkati çekerek, eğitime yeniden iyileştirme misyonu yüklenmesini anlamlı bulduğunu söyledi.

Eğitimde iyileşmenin dekolonizasyon ile mümkün olabileceğini kaydeden Albayrak, "Dekolonizasyon kavramı toprak, iktidar ya da ekonomik bağımlılık ilişkilerinin sona erdirilmesini ifade etmek için kullanılır ancak bilgi ve eğitim bağlamında bu kavram çok daha derin bir süreci ifade eder. Bilginin dekolonizasyonu, siyasi sömürgesizleşme gerçekleşse bile çok daha sessiz, sinsi ve alt kollarda devam eden epistemik, ontolojik ve metodolojik düzinelerde kendini gösteren sömürgeci kalıplardan özgürleşmeyi anlatır." diye konuştu.

i. Nun Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak, ʺEğitimin Aynasında Bilineni Görmekʺ başlıklı panele katılarak konuşma yaptı (Fotoğraf: AA)

"SÖMÜRGECİLİK ARTIK GEMİLERLE YAPILMIYOR, ARAZİLER İŞGAL EDİLMİYOR, ALGORİTMALARLA YAPILIYOR"

Albayrak, bilginin dekolonizasyonunu sadece akademik bir çalışma alanı olarak görmediğini belirterek, şunları söyledi:

"Aynı zamanda modernitenin kıskacında sıkışan dünyamız ve kimliklerimiz için bir iyileştirme aracı olarak teklif etmek istiyorum. Bunu rövanşist, anti-batıcı bir üslupla da yapmıyorum çünkü hiçbirimiz modern dünyanın kazanımlarıyla ilgili bir mesele yaşamıyoruz ancak hepimiz bir ifade alanı arıyoruz. Bilginin jeopolitiği bağlamında tartıştığımız çok merkezli bilgi sistemlerine geçişin, toplumların kendi bilgi gelenekleriyle evrensel seviyede ve göz hizasında bir diyalog kurmayı sağlayacağını iddia ediyorum."

Bu dönemde bilginin teknoloji aracılığıyla yayıldığında değinen Albayrak, "Bu durumun bize yeni fırsatlar sunduğunu söyleyebiliriz. Bu yeni fırsatlarla beraber yeni kısıtlamaları da beraberinde getirdiğini görmek zorundayız." dedi.