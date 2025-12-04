PODCAST CANLI YAYIN

Savunma Sanayii ihracatında tarihi zirve: Rekor kırıldı

Türk savunma sanayisi hız kesmiyor. Son olarak Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün açıklamalarına göre Ocak-Kasım dönemindeki ihracat yüzde 30 artarak 7,4 milyar dolar seviyesine tırmandı ve yıllık rekorlar geride bırakıldı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin savunma ve havacılık ihracatında tarihi rekora ulaşıldığını belirterek şunları söyledi:

"Türkiye, savunma ve havacılık ihracatında yükselişini kararlılıkla sürdürüyor, her ay yeni bir başarı hikayesi yazıyoruz. Ocak-kasım dönemi toplam ihracatımız, geçen yılın aynı dönemindeki 5 milyar 733 milyon dolar seviyesinden yüzde 30 artışla 7 milyar 445 milyon dolara ulaşmıştır."

Kasım ayı ihracatının geçen yılın aynı döneminde 613,7 milyon dolar seviyesindeyken yüzde 22 artışla 747 milyon dolara yükseldiğini bildiren Görgün, şunları kaydetti:

11 AYDA TÜM ZAMANLARIN YILLIK RAKAMLARI AŞILDI

"Bu ivmeyle birlikte sektörümüz, yalnızca kasım ayındaki artışla değil, yılın geneline ilişkin performansıyla da tarihi bir eşiği aşarak yeni bir rekora imza atmıştır. Yalnızca 11 ayda gerçekleşen ihracat rakamlarımız tüm zamanların yıllık istatistiklerini geride bırakmıştır.

YÜKSEK KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLERDE GÜÇLÜ BÜYÜME

Bu performansla sektörümüz, yüksek katma değerli ürünlerde istikrarlı büyümesini güçlendirmiş, ihracat hacmini genişletmiş, küresel pazarlardaki rekabet gücünü daha da pekiştirmiştir."

BAŞKAN ERDOĞAN'IN LİDERLİĞİNDE KÜRESEL PAZAR AÇILIMI

Görgün, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürüttükleri uluslararası işbirliği faaliyetlerinin, firmaların yalnızca belirli bir coğrafyaya değil, dünyanın hemen her bölgesine ihracat yapabilmesinin önünü açtığını belirtti.

KOBİ'LER KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİNE ENTEGRE EDİLECEK

SSB olarak, ihracat yapan firma sayısını artırmayı, KOBİ'leri küresel tedarik zincirlerine entegre etmeyi, sürdürülebilir ve yüksek katma değerli bir ihracat modeli oluşturmayı hedeflediklerini ifade eden Görgün, "Bu başarıya katkı sunan tüm şirketlerimizi ve ekosistemimizin tüm paydaşlarını gönülden tebrik ediyorum. Türkiye, savunma sanayisinde üreten, geliştiren ve ihraç eden güçlü bir ekosistemle yoluna kararlılıkla devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

