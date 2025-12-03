Son dönemlerde art arda yaşanan gıda zehirlenmeleri Türkiye'nin gündeminden düşmezken, bazı işletmelerin sorumsuz ve denetimsiz üretim alışkanlıkları vatandaşın sağlığını tehdit etmeye devam ediyor.

Kilis'te merdiven altı işletmede yapılan gıda denetiminde mide bulandıran görüntüler kaydedildi (Fotoğraf: İHA)

MERDİVEN ALTI ÜRETİM YAPAN İŞLETMEYE DENETİM

Kamuoyunda oluşan haklı tepki sonrası denetimler sıklaştırılırken, Kilis'te yapılan son kontrol hem hijyen skandalını hem de merdiven altı üretimin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu kapsamda Kilis Belediyesi zabıta ekipleri ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, rutin denetimde Dereboyu Caddesi'nde merdiven altı üretim yapan işletmeyi tespit etti.