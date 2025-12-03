Kilis'te merdiven altı işletmeye gıda denetiminde mide bulandıran görüntüler! Kesilen ceza şaşırttı
Kilis'te zabıta ekipleri tarafından merdiven altı bir işletmede yapılan hijyen denetimlerinde korkunç görüntüler kaydedildi. Ekipler tarafından işletmedeki 4 araçlık ürüne imha edilmek üzere el koyulurken kesilen para cezasının yalnızca 2 bin 953 TL olması ise tepki çekti.
Son dönemlerde art arda yaşanan gıda zehirlenmeleri Türkiye'nin gündeminden düşmezken, bazı işletmelerin sorumsuz ve denetimsiz üretim alışkanlıkları vatandaşın sağlığını tehdit etmeye devam ediyor.
MERDİVEN ALTI ÜRETİM YAPAN İŞLETMEYE DENETİM
Kamuoyunda oluşan haklı tepki sonrası denetimler sıklaştırılırken, Kilis'te yapılan son kontrol hem hijyen skandalını hem de merdiven altı üretimin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.
Bu kapsamda Kilis Belediyesi zabıta ekipleri ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, rutin denetimde Dereboyu Caddesi'nde merdiven altı üretim yapan işletmeyi tespit etti.
ÇOK SAYIDA TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ
İşletmede yapılan denetimlerde çok sayıda hijyensiz ve tarihi geçmiş ürün ele geçirildi.
MANZARA ŞOKE ETTİ!
Ekipler, yaklaşık 4 araçlık ürüne imha edilmek üzere el koydu, işletmede yerlerdeki ölü fareler ise pes dedirtti.
2 BİN 953 TL PARA CEZASI KESİLDİ
Zabıta ekipleri tarafından işletmeye yalnızca 2 bin 953 lira para cezası uygulanması ise tepki çekti.