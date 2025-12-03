PODCAST CANLI YAYIN

Üsküdar'da İETT otobüsü börekçiye girdi: 3 kişi yaralandı!

CHP'nin yönetiminde tarihinin en kötü günlerini geçiren İstanbul'da İETT otobüsleri her gün bir kaza karışıyor. Son olarak sabah saatlerinde bir otobüs Üsküdar'da bir börekçinin giriş katına çarptı. Olayda 3 kişi yaralandı.

Üsküdar'da İETT otobüsünün bir iş yerine girmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

İETT OTOBÜSÜ BÖREKÇİYE GİRDİ

Namık Mahallesi Karlıdere Caddesi'nde henüz bilinmeyen sebeple kontrolden çıkan İETT otobüsü, 5 katlı binanın giriş katında hizmet veren börekçiye girdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri cadde üzerinde önlem alırken, itfaiye de olay yerinde çalışma yaptı.

Çarpmasının etkisiyle hafif yaralanan otobüsteki 3 yolcuya, sağlık ekiplerince müdahale edildi. Kazada, binanın zemin katında bulunan konfeksiyonun duvarında hasar meydana geldi.

Otobüs, kaza yerinden vinç yardımıyla kaldırıldı.

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, saat 10.50'de İstanbul Özel Halk Otobüsleri Kooperatifine ait özel halk otobüsünün, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktığı kaydedildi.

3 KİŞİ YARALANDI

Otobüsteki 3 yolcunun hafif yaralandığı kazaya ilişkin İETT ve emniyet birimlerince gerekli idari ve adli soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, yaralı yolcuların sağlık durumuyla yakından ilgilenildiği ifade edildi.

