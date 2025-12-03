Üsküdar'da İETT otobüsü börekçiye girdi: 3 kişi yaralandı!

CHP'nin yönetiminde tarihinin en kötü günlerini geçiren İstanbul'da İETT otobüsleri her gün bir kaza karışıyor.

Son dakika... Üsküdar'da İETT otobüsü börekçiye girdi!

Üsküdar'da İETT otobüsünün bir iş yerine girmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

İETT OTOBÜSÜ BÖREKÇİYE GİRDİ



Namık Mahallesi Karlıdere Caddesi'nde henüz bilinmeyen sebeple kontrolden çıkan İETT otobüsü, 5 katlı binanın giriş katında hizmet veren börekçiye girdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri cadde üzerinde önlem alırken, itfaiye de olay yerinde çalışma yaptı.