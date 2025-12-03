Bahçeli'den şehit aileleri ve gazilere Terörsüz Türkiye mesajı: "Başlarını öne eğdirmeyeceğiz"

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'nin Türkiye'nin güvenlik politikaları, terörle mücadele ve bölgesel gelişmelere ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. TÜRKİYE KAZANACAK Milletin 'Terörsüz Türkiye' atılımlarının arkasında olduğunu belirten Bahçeli, "Kazanan Türkiye ve Türk milleti olacak. 'Terörsüz Türkiye' hedefini zehirleme arayışında olanlara milletimiz kulak asmayacak, itibar etmeyecek. Kim ki 'Terörsüz Türkiye'den rahatsızsa bir karanlık, bir kurnazlık, bir kumpas içinde" diye konuştu.

ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERİN BAŞLARINI ÖNE EĞDİRMEYİZ



Şehit aileleri ve gazilerin endişe etmemesini isteyen Bahçeli, "Onların başlarını öne eğdirmeyeceğiz. Pazarlık içinde değiliz. Al-ver sürecine tamamıyla kapalıyız. Türkiye'nin egemenlik hukukunu, Cumhuriyet'in kurucu ve kuruluş felsefesini zafiyete uğratacak hiçbir yanlışın içinde Cumhur İttifakı olarak yer almayız" dedi.

SUÇA BULAŞMAYAN DÖNSÜN



Kürtlerin terörle uzaktan yakından bağlantısı olmadığına dikkati çeken Bahçeli, "Farklı saik ve sebeplerle aldanıp kandırılan, fakat suça karışmamış, silahlı bir eylemde bulunmamış kim varsa gelip ailesiyle kucaklaşmalı. Türkiye Cumhuriyeti şefkatlidir. Biz hep birlikte Türkiye'yiz, hepimiz Türk milletiyiz" açıklamasını yaptı.

İMRALI'NIN ÇAĞRISI HERKESİ KAPSAR



Suriye'nin kuzey doğusunda etkili olan SDG/YPG'nin henüz İmralı'nın çağrısına riayet etmediğini ve silah bırakmadığını belirten Bahçeli, çağrının PKK'nın yanı sıra bölücü terörün tüm bileşenlerini kapsadığını söyledi. Türkgün'de yer alan habere göre, Bahçeli, SDG/YPG'nin Şam yönetimiyle imzalanan 10 Mart tarihli mutabakata riayet etmesi gerektiğini kaydetti.

Terörsüz Türkiye'yi sulandırmaya ve sabote etmeye dönük beşinci kol faaliyetinin cesamet kazandığını düşünüyor musunuz?

Devlet Bahçeli: Cesamet değil de, cüret edenler kümesi kimi zaman kalabalıklaşıyor, kimi zaman da kaçışmalar olduğundan tenhalaşıyor. Türkiye'nin dehşet uyandıran, vahşetle anılan bölücü terör musibetinden kurtuluşunu değil de, yüzyılın en müessir milli uyanışının çuvallamasını bekleyenlerin millet ve vatan sevgileri bana göre kurak, çorak ve bataktır. Yazık bunlara.

Yapılanı yıkmak kolay, zor olan yıkıntılar arasındaki cevheri bulup ortaya çıkarmak.

PKK'nın kurucu önderliği elini taşın altına koymuştur. 27 Şubat Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı'nın hitamında PKK 12 Mayıs'ta silah bırakmış ve örgütsel varlığını lağvetmiştir.

11 Temmuz'da bir grup PKK'lı silahlarını yakmıştır.

Özellikle Suriye'nin kuzey doğusunda tesir alanı bulunan SDG/YPG henüz silah bırakmamış, 27 Şubat İmralı çağrısına riayet etmemiştir.

Halbuki İmralı'nın çağrısı PKK'nın yanı sıra bölücü terörün tüm bileşenlerini kapsamaktadır.

En azından bizim anladığımız böyledir, yorumumuz bu doğrultudadır.

SDG/YPG Şam yönetimiyle imzalanan 10 Mart tarihli mutabakata mutlaka riayet etmelidir.

Kanlı yılların arasından; acı, hüzün ve gözyaşıyla pekişmiş olayların altından Türkiye'nin huzur ve umut dolu günlerinin parıltısını bulup milletimizle buluşturacağız. Bunu mutlaka başaracağız.

Bölücü terör örgütünün açtığı yaraların kapatılması hususunda geniş bir konsensüs vardır. Bundan bahtiyarım. Milletimiz "Terörsüz Türkiye" adım ve atılımlarının arkasındadır. Kaldı ki bu hedefe ulaşılmasıyla birlikte, tekrar söylemeliyim ki, kazanan Türkiye ve Türk milleti olacaktır.

Menfi ve mütereddit çevrelerin uydurmalarına, uçuk ve uyuşuk ithamlarına ne itibar edecek ne de kale alacak hiç kimse yoktur.

"Terörsüz Türkiye" hedefini zehirleme arayışında olanlara bilhassa milletimiz kulak asmayacak, itibar etmeyecektir.

Bir konunun yalnızca bir tarafını görmek aslında bütün seçeneklere kapalı olmak, tekdüzeliğe çanak tutmak demektir.

Biz "Terörsüz Türkiye" hedefini bütüncül zaman telakkisinin izdüşümünde kombine ve kolektif bakış açısıyla ele alıyor, hayatın ve hadiselerin her veçhesine ışıklar salacağına, yeni bir diriliş momenti olacağına inanıyoruz.

Önyargıların düğümlerini çözmek istiyoruz.

Katılaşmış ve kapanmış diyaloglara daha üst bir uzlaşma seviyesinde canlılık kazandırmanın amaç ve arzusundayız.

Eğer varsa buğulanan ve buzlanan toplumsal münasebetler ağını birlikte yaşama ve yaşatma temelinde karşılıklı anlayış, saygı, sevgi, fedakarlık, empati ve bağlılıkla yeni baştan kurmamız mümkündür.

Kim ki "Terörsüz Türkiye"den rahatsızsa bir karanlık, bir kurnazlık, bir kumpas içindedir.