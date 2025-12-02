PODCAST CANLI YAYIN

SGK'dan büyük tarama: Şüpheli emeklilikler mercek altında

SGK, “Joker Çetesi”nin çökertilmesi sonrasında 2020-2023 arasında sahte engelli raporuyla erken emekli edilen yaklaşık bin 500 kişiyi yeniden incelemeye alındı.

Sahte engelli raporlarıyla erken emeklilik SGK'nın radarında. SGK, Aydın'da 2020-2023 yılları bu şekilde emekli edilen yaklaşık bin 500 kişiyi yeniden mercek altına aldı. Bu kişilerin emeklilik süreçlerini detaylı biçimde incelemeye alınıyor.

SAHTE RAPORLA EMEKLİ EDİLENLER TEKRAR MUAYENE İÇİN HASTANEYE SEVK EDİLDİ

SGK, sahte raporlarla emekli edildiği değerlendirilen kişileri, farklı hastanelerde tekrar muayeneye sevk etti.

800 KİŞİ İÇİN EMEKLİLİK HAKKI İPTAL EDİLDİ

Yapılan incelemelerde, yüzde 40'ın altında engellilik oranına sahip olduğu ve sahte evrakla emekli edildiği ortaya çıkan yaklaşık 800 kişi için emeklilik hakkının iptal edildiği ve bugüne kadar alınan maaşların geri tahsili için süreç başlatıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili incelemelerin kapsamının da genişletildiği bilgisine ulaşıldı.

2023'TE AYDIN MERKEZLİ OPERASYONDA ÇETE ÇÖKERTİLMİŞTİ

Aydın merkezli 2 ilde sağlıklı kişilerin yerlerine "joker" adı verilenleri sokarak çeşitli hastanelerden usulsüz heyet raporu alıp emekli olmasını sağlayan çete, 2023 yılında yapılan operasyonla çökertilmişti. Aydın ve Afyonkarahisar'da yapılan eş zamanlı operasyonlar kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

