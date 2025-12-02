AK Parti'nin Kütüphane Sohbetleri'nin konuğu Mesut Özil: "Cumhurbaşkanımızın fedakarlığını görünce MKYK üyeliğini kabul ettim"

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi, eski futbolcu Mesut Özil, AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığının, AK Parti Kongre Merkezi'ndeki kütüphanede düzenlediği, "Kütüphane Sohbetleri" programına katıldı.



Programda Özil, AK Parti MKYK Üyesi, Kültür ve Sanat Politikaları Başkan Yardımcısı Ömer Arvas ve gençlerin sorularını yanıtladı. "ALMANYA'DA TÜRK'SÜN TÜRKİYE'DE ALMANCI" Almanya'da doğup büyüdüğünü anlatan Özil'e, son zamanlarda gurbetçi ailelere yönelik Türkiye'deki sosyal medya kullanıcıların eleştirel paylaşımlarına ilişkin değerlendirmesi soruldu. Özil, "Bunu kişisel olarak da yaşadığım için çok iyi biliyorum. Almanya'da yaşadığında ne kadar başarılı olursan ol 'Türk'sün' diye bakıyorlar, Türkiye'ye geldiğinde de maalesef bizleri 'Almancı' olarak görüyorlar. Bu üzücü bir durum." diye konuştu. "FUTBOLU BIRAKINCA TÜRKİYE'DE YAŞAMAYI HEP İSTEDİM" Gurbetçileri çok iyi anladığını kaydeden Özil, "Benim 17-18 yaşından beri hedefim; bir gün inşallah futbolu bırakırsam Türkiye'de yaşamaktı. Allah da nasip etti." ifadelerini kullandı. Almanya'da Türklerin Türkiye'yi çok güzel temsil ettiğini belirten Özil, "Biz gurbetçiler seve seve Türkiye'ye geliyoruz. Önemli olan bağı koparmamak." dedi.

Mesut Özil, AK Parti’nin “Kütüphane Sohbetleri”nin konuğu oldu (Fotoğraf: Takvim.com.tr) "RECEP TAYYİP ERDOĞAN YURT DIŞINDAKİ TÜRKLERE ÖZGÜVEN KAZANDIRDI" AK Parti MKYK Üyesi, Kültür ve Sanat Politikaları Başkan Yardımcısı Arvas, yıllar evvel Makedonya'ya gittiğinde "İstanbul Çay Ocağı" tabelası olan bir çay ocağında yaşadıklarını anlattı: "Ekrandan Cumhurbaşkanımız o zaman başbakandı onu izliyorlardı. Çay ocağının işletmecisi ablaya 'Başbakanın sesini son ses açmışsınız, burada sıkıntı olmuyor mu?' diye sordum. O cevap vermeden içeriden bir abi çıktı 'Kimse bize bir şey diyemez. Babamız bizim arkamızda' dedi. 'Babanız kim?' dedim. 'Recep Tayyip Erdoğan' dedi. 'Önceden buranın ismi İstanbul Çay Ocağı değil miydi?' diye sordum. Dedi ki 'Bırakın Recep Tayyip Erdoğan'dan önce burada İstanbul Çay Ocağı diye bir yer açmayı, Türkçe'yi bile gizli saklı konuşuyorduk'." Bu anısını paylaşmasının ardından Arvas'ın "Recep Tayyip Erdoğan, yurtdışında yaşayan Türklere bir özgüven kazandırdı diyebilir miyiz?" sorusu üzerine Özil, "Kesinlikle." yanıtını verdi. "KÖLN'DE DEV CAMİ VAR, BU DA CUMHURBAŞKANIMIZ SAYESİNDE" Almanların Türklere çok üstten baktığını anlatan Özil şunları kaydetti: Sayın Cumhurbaşkanımız, Almanya, Hollanda, Belçika'da olsun Türk toplumuna şu cesareti uyandırdı; Türk kökenini uyandırdı, aslında güçlü bir devlet olduğumuzun hissiyatını verdi. Bizi bir ve beraber kılan o ruhu uyandıran o oldu, desteğini de hiç eksiltmedi. Almanya'da normalde ben camiler görmezdim. Şimdi Köln'e gittiğinizde kocaman bir cami var. Bu da sayın Cumhurbaşkanımızın sayesinde. Yabancı futbolcu arkadaşları ile yaşadıkları anıları da paylaşan Özil, annesinin elini öptüğünde arkadaşlarının buna çok şaşırdığını, "Cennet, annelerin ayaklarının altındadır" diyerek bunu arkadaşlarına açıkladığını aktardı.