Mersin'de göçmen operasyonu! Konteynerden 44 şüpheli çıktı: 9 kaçakçı tutuklandı

Operasyondan görüntüler (Ekran görüntüsü)

Konteynerden 44 şüpheli çıktı!

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Mersin Limanı'nda gemiye yüklenerek İtalya'ya gidecek olan ve bir tır garajında bekletilen konteynere Mersin Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda yakalanan şahısların sorgulaması sonucu, bu yabancıların daha önce ülkemize gelip, düzensiz göçmen durumuna düşmüş oldukları tespit edildi."