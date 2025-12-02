PODCAST CANLI YAYIN

Mersin'de göçmen operasyonu! Konteynerden 44 şüpheli çıktı: 9 kaçakçı tutuklandı

Mersin Limanı'nda operasyon düzenleyen ekipler gördükler manzara karşısında şoka uğradı. Bir konteynerde 44 düzensiz göçmen yakalanırken gözaltına alınan 13 göçmen kaçakçısından 9'unun tutuklandı. Gelişmeyi sosyal medyadan duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine karşı yaptığımız kesintisiz operasyonlarla, ülkemiz düzensiz göçe hedef olmaktan ve transit göç rotası olmaktan çıkmıştır." dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin Limanı'nda bir konteynerde 44 düzensiz göçmen yakalandığını, gözaltına alınan 13 göçmen kaçakçısından 9'unun tutuklandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı (Ekran görüntüsü)Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı (Ekran görüntüsü)

Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, Mersin Limanı'nda gemiyle İtalya'ya gidecek olan konteynerde 44 yabancı uyruklu düzensiz göçmenin yakalandığını belirtti.

Operasyondan görüntüler (Ekran görüntüsü)Operasyondan görüntüler (Ekran görüntüsü)

Çalışmalar sonrası 13 göçmen kaçakçısının gözaltına alındığı ve bunların 9'unun tutuklandığı bilgisini paylaşan Yerlikaya, diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini aktardı.

Operasyondan görüntüler (Ekran görüntüsü)Operasyondan görüntüler (Ekran görüntüsü)

Konteynerden 44 şüpheli çıktı!

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Mersin Limanı'nda gemiye yüklenerek İtalya'ya gidecek olan ve bir tır garajında bekletilen konteynere Mersin Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda yakalanan şahısların sorgulaması sonucu, bu yabancıların daha önce ülkemize gelip, düzensiz göçmen durumuna düşmüş oldukları tespit edildi."

Operasyondan görüntüler (Ekran görüntüsü)Operasyondan görüntüler (Ekran görüntüsü)

"Türkiye göç yönetiminde, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunmaktadır. Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine karşı yaptığımız kesintisiz operasyonlarla, ülkemiz düzensiz göçe hedef olmaktan ve transit göç rotası olmaktan çıkmıştır. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

