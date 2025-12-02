PODCAST CANLI YAYIN

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 28. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile 18. Dönem İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde yaptığı konuşmada isim vermeden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ve CHP yönetimine yüklendi. Tunç, "Hakim ve savcılarımızı hedef gösteren, yargı mensuplarımızın itibarını zayıflatmaya çalışan hiçbir girişim 'ifade özgürlüğü' perdesiyle haklı gösterilemez. Adaletin omurgasını oluşturan yargıyı yıpratmaya çalışanlara karşı tavrımız nettir. Hiç kimsenin hukuku sabote etmesine, adaletin itibarına gölge düşürmesine asla müsaade etmeyiz." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Tunç'tan yargıyı hedef alan CHP'ye tepki: Asla müsaade etmeyiz!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 28. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile 18. Dönem İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde konuştu.

Bakan Tunç yaptığı konuşmada, adaletin yükünü omuzlamaya hazır 1351 hakim ve savcının meslek yolculuklarında yeni dönemi başlattıklarını söyledi.

Zorlu sınavlardan, yoğun eğitimlerden ve disiplinli staj süreçlerinden geçen yargı mensuplarını tebrik eden Tunç, hakim ve savcıların yargı teşkilatına güç ve nitelik katacağına yürekten inandığını ifade etti.

Tunç, adaletin, insanın yeryüzündeki yürüyüşüne anlam kazandıran, hakkı ve hakkaniyeti merkeze alan kutlu bir ilke olduğunu belirterek, adaletin insan onurunu korumak, hak edene hakkını vermek olduğunu aktardı.

Devletin en yüce erdemi olan adaletin, milletin en sağlam dayanağı olduğunu anlatan Tunç, "Hukuk devletinin olmazsa olmaz şartı olan yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını ayakta tutan en büyük güvence, kürsüde vakarını koruyan, meslek onurunu her şeyin üzerinde tutan hakim ve savcılarımızdır. Bugün, yargı ailesine katılan genç yargı mensuplarımız, bu kutlu sorumluluğun yeni taşıyıcıları olarak adaletin sesine güç katacak, mazlumun duasına layık olabilmek için gece gündüz demeden çalışacaksınız. Adaletin terazisini şaşırtmamak için ortaya koyacağınız her emek, bu millete bırakacağınız en kıymetli miras olacaktır." diye konuştu.

"YARGI, DOĞRU BİLDİĞİNDEN ŞAŞMADAN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEK"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, yargıyı vesayetçi ve darbeci anlayışın arka bahçesi olmaktan çıkararak milletin yargısı haline getirdiğini ifade eden Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerçekleştirdiğiniz reformlarla temel hak ve özgürlükleri genişlettiniz. Ülkemizi yüksek standartlı bir demokrasiye kavuşturarak demokratik hukuk devletini tahkim ettiniz. Bugün hatırlamak bile istemediğimiz 'Sizi buraya tıkan kuvvet böyle istiyor' diyen 27 Mayıs'ın yargı anlayışını, 'Bir sağdan bir soldan astık' diyen 12 Eylül'ün adalet anlayışını, postmodern darbecilerin karşısında 'hazır ol'da duran 28 Şubat'ın hukuk anlayışını tarihe gömerek, 15 Temmuz gecesinde, demokrasi ve milli irade düşmanlarının karşısında milletiyle birlikte dimdik duran bir adalet anlayışının ve yargı sisteminin hakim kılınmasına liderlik ettiniz. Bugün ilk derecesiyle, istinafıyla, yüksek yargısıyla yargı sistemimiz milli iradeye saygı duyan, hukukun üstünlüğüne inanan, darbeciden de hesap soran, vesayetçiden de hesap soran, yolsuzluk yapandan da hesap soran tarafsız ve bağımsız bir anlayışa kavuşmuştur."

Tunç, bu sağlam duruşun sahadaki uygulayıcıları olan hakim ve savcıların, adaletin tam anlamıyla tecelli etmesi için ülkenin dört bir yanında gece gündüz demeden görev yaptığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bütün bu fedakarlığa rağmen kimi çevrelerin devam eden soruşturma ve kovuşturmalardan hareketle yargıyı yıpratma amacı güden mesnetsiz ve manipülatif söylemler ürettiğini görüyoruz. Yargı kararları elbette eleştirilebilir. Yapıcı eleştiriler hukukun ruhunu besler, yargının terazisini daha adil hale getirir."

YARGIYA PARMAK SALLAYANLARA UYARI: MÜSAADE ETMEYİZ
İsim vermeden son dönemde yargı mensuplarına parmak sallayan CHP yönetimini de eleştiren Tunç, "Ancak unutulmamalıdır ki hakim ve savcılarımızı hedef gösteren, yargı mensuplarımızın itibarını zayıflatmaya çalışan hiçbir girişim 'ifade özgürlüğü' perdesiyle haklı gösterilemez. Adaletin omurgasını oluşturan yargıyı yıpratmaya çalışanlara karşı tavrımız nettir. Hiç kimsenin hukuku sabote etmesine, adaletin itibarına gölge düşürmesine asla müsaade etmeyiz. Yargı doğru bildiğinden şaşmadan, adaletin tecellisi ve milletimizin adalete olan güvenini tahkim etmek için fedakarca çalışmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Tunç, görev yerleri belirlenecek hakim ve savcıların, gittikleri yerlerde önce adaletin vakarını, sonra milletin onurunu temsil edeceğini vurgulayarak, "Şunu asla unutmayın, adalet gecikmez, adalet eğilmez, adalet korkuya teslim olmaz. Adalet, sizin kaleminizde bir emanet, sizin duruşunuzda namusunuzdur. Aziz milletimiz sizden, hakkı teslim ederken titiz, adaletli, hakkaniyetli bir duruş beklemektedir. Sizler, adaletin Türkiye Yüzyılı'ndaki en güçlü temsilcileri olacaksınız, bu yüzyılı Adalet Yüzyılı sizler yapacaksınız." dedi.

Törende, 28. Dönem Adli Yargı Cumhuriyet Savcısı Dönem Birincisi Yasemin Cankurtaran da bir konuşma yaptı.

