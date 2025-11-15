C-130 şehitleri memleketlerine uğurlandı: Bahçeli cenazede hazır bulundu

GÜRCİSTAN- AZERBAYCAN sınırında düşen "C130" tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerlerin naaşları, Adli Tıp'taki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Mürted Hava Üssü'nde getirildi. 20 şehidimiz için burada tören yapıldı. Törenin ardından 17 şehidimiz memleketlerine uğurlandı. Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce ve Uzman Çavuş Cem Dolapci Ankara'da, Pilot Binbaşı Serdar Uslu Bursa'da, Pilot Binbaşı Nihat İlgen Kayseri'de, Üsteğmen Emre Mercan Eskişehir'de, Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan Amasya'da, Astsubay Başçavuş İlker Aykut Tekirdağ'da, Astsubay Başçavuş Emrah Kuran Muğla'da, Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca Kırklareli'de, Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği Çorum'da, Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu Konya'da, Uzman Çavuş Emre Sayın Balıkesir'de öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlandı. İkindi namazından sonra ise Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan Karabük'te, Astsubay Başçavuş Burak Özkan Niğde'de, Astsubay Başçavuş Akın Karakuş Sakarya'da, Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız Bursa'da, Astsubay Üstçavuş Emre Altıok Samsun'da, Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan Bilecik'te toprağa verildi. Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz ise bugün İstanbul'da toprağa verilecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce ve Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci için Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli; Şehit Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce ve Şehit Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci'nin Ahmet Hamdi Akseki Camii'ndeki cenaze törenine katıldı



Ankara'daki cenaze töreninde arkadaşlarını uğurlamaya gelen gelen komutanlar da gözyaşlarını tutamadı