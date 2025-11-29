PODCAST CANLI YAYIN

İlim Yayma ödülleri bu akşam sahiplerini buluyor

4. İlim Yayma Ödülleri, bugün sahiplerini bulacak. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, “Hem ödüllerimizi alan akademisyenlerimizi, bilim insanlarımızı Türkiye kamuoyuna daha güçlü tanıtma fırsatı buluyoruz hem bilim insanlarıyla kamuoyu arasında köprü oluşturuyoruz” dedi.

Türkiye'de üst düzey akademik çalışmaları teşvik etmek ve bilime önemli katkılar sunan seçkin isimleri ödüllendirmek amacıyla İlim Yayma Vakfı ve İlim Yayma Cemiyeti tarafından iki yılda bir düzenlenen İlim Yayma Ödülleri bugün Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.
Ödül töreniyle ilgili bilgi veren İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, ödül programının temelinin 2017'de vakfın akademisyen mezunlarına yaptığı çağrı üzerine düzenlenen toplantıda atıldığını, 2019'da ilk ödül töreninin yapıldığını ve devamında her iki yılda bir İlim Yayma Ödülleri'ni verdiklerini aktardı.

1324 BAŞVURU
Bilal Erdoğan, "3 kategoride iki yılda bir ödül veriyoruz. Bir tanesi Büyük Ödül, yani bir bilim insanının, araştırmacının hayatı boyunca bilime olan katkısını değerlendirmeyi düşündüğümüz bir ödül. Onun yanında Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri ödülü, bir de Sosyal Bilimler ödülünü verdik. Hamdolsun geldiğimiz noktada hem ödüllerimizi alan akademisyenlerimizi, bilim insanlarımızı Türkiye kamuoyuna daha güçlü tanıtma fırsatı buluyoruz hem bilim insanlarıyla kamuoyu arasında köprü oluşturuyoruz. Türkiye Yüzyılı hedefimiz var, yani 21. yüzyılda dünyaya damgasını vurabilecek bir Türkiye hayalimiz var" ifadelerini kullandı. 77 günlük başvuru döneminde toplam 1324 başvuru alındı. Başvurular 316 kişilik akademik ekip tarafından değerlendirildi. 29 kişilik bilim kurulu ve 202 teknik uzman ekibi de tüm başvuruları inceleyip sonuçlandırdı.

GECEDE ÖNEMLİ BİR SÜRPRİZ VAR
4. İlim Yayma Ödülleri töreni bu akşam Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. Bu yıl için 3 kategoride verilecek ödül toplamı 9 milyon lira olarak belirlendi. Kendisinin kişisel aday olamayıp, üniversite tarafından aday gösterilen "Büyük Ödül" sahibi 5 milyon, "Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri Ödülü" ile "Sosyal Bilimler Ödülü" sahipleri ise 2 şer milyon lira alacak. Bu yıl bilim dünyasını, ödül gecesine kadar açıklanmayacak olan bir de sürpriz bekliyor.

