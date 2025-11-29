CHP’li Ufuk Çakır’dan Özgür Özel ve Silivri çıkışı

CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Takvim. com.tr'den Ahmet Zeren'e konuştu. Çakır, Genel Merkez'in Silivri'den yönetilmesine ve Özgür Özel'e isyan etti. "Yatıyoruz Silivri, kalkıyoruz Silivri. Hırsızın partisi olmaz" dedi.

CHP'nin dün başlayan 39. Kurultayı için "Sağlıklı değil" yorumunu yaptı. "10 kere kurultay yaptık. Eğer temel sağlam yapılmamışsa, sizi bunlar kurtarmaz" sözlerini kaydetti. PM ve MYK için liste belirleme sürecinde Ekrem İmamoğlu tahakkümü olduğunu söyledi.