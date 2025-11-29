CHP’li Ufuk Çakır’dan Özgür Özel ve Silivri çıkışı
CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Takvim.com.tr’ye konuştu. Genel Merkez’in Silivri’den yönetilmesine ve Özgür Özel’e isyan eden Çakır, “Yatıyoruz Silivri kalkıyoruz Silivri. Hırsızın partisi olmaz” dedi.
CHP'nin dün başlayan 39. Kurultayı için "Sağlıklı değil" yorumunu yaptı. "10 kere kurultay yaptık. Eğer temel sağlam yapılmamışsa, sizi bunlar kurtarmaz" sözlerini kaydetti. PM ve MYK için liste belirleme sürecinde Ekrem İmamoğlu tahakkümü olduğunu söyledi.
TEKİN'E DESTEK
"Kılıçdaroğlu çağrı heyeti olarak partinin başına atansaydı desteklerdim" diyen Çakır, İstanbul'da Gürsel Tekin'in yanında olduğunu belirtti.