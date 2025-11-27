Son dakika! Terörsüz Türkiye komisyonu 4 Aralık Perşembe günü toplanacak

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı'ya yaptığı ziyaret sonrası 4 Aralık Perşembe günü toplanacağı bildirildi.

İmralı'ya giden heyet (Takvim.com.tr)

GÜNDEM İMRALI



Kritik öneme sahip komisyon toplantısında AK Parti'den Hüseyin Yayman, MHP'den Feti Yıldız ve DEM Parti'den Gülistan Koçyiğit'in İmralı'da elebaşı Öcalan'la gerçekleştirdikleri görüşmeye dair detayları paylaşması ve üyelere bilgi vermesi bekleniyor.