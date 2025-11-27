PODCAST CANLI YAYIN

Dışişleri'nden Irak’taki Kor Mor doğal gaz sahasına yapılan saldırıya kınama!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Irak’taki Kor Mor doğal gaz sahasına dün gece yapılan saldırıyı komşumuz Irak’ın istikrarı ve refahı açısından endişeyle karşılıyoruz. Sivil altyapıya yönelik bu tür eylemleri kınıyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Irak'ın Süleymaniye kentinde bulunan 'Kor Mor' doğal gaz sahasına yönelik saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Keçeli sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Irak'taki Kor Mor doğalgaz sahasına dün gece yapılan saldırıyı komşumuz Irak'ın istikrarı ve refahı açısından endişeyle karşılıyoruz. Sivil altyapıya yönelik bu tür eylemleri kınıyoruz. Erbil Başkonsolosluğumuz, söz konusu sahada çalışan vatandaşlarımızın can güvenliği bakımından gerekli önlemlerin alınmasını sağlamıştır" ifadelerine yer verdi.

