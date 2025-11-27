Gökyüzünde nefes kesen manzara: 9 bin 200 araçla Türk bayrağı çizildi
Atatürk Havalimanı apronunda Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik için ayrılan 9 bin 200 yeni araç sergilendi. Binlerce aracın ortasında oluşturulan Türk bayrağı motifi dikkat çekerken, araçlar yarın Başkan Erdoğan’ın katılacağı törenle güvenlik birimlerine teslim edilecek.
Atatürk Havalimanı apronunda güvenlik birimlerine tahsis edilen binlerce hizmet ve destek aracı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle yarın teslim edilecek.Atatürk Havalimanı’nda enfes görüntü: 9 bin 200 araç tek karede!
BİNLERCE ARAÇ SİMETRİK ŞEKİLDE APRONA DİZİLDİ
Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik Teşkilatına verilecek 9 bin 200 yeni araç, Atatürk Havalimanı apronuna sıralandı. Simetrik şekilde aprona dizilen araçlar, dron ile görüntülendi.
TÜRK BAYRAĞI MOTİFİ DİKKAT ÇEKTİ
Binlerce aracın ortasında oluşturulan Türk bayrağı motifi dikkat çekti.