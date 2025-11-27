Gökyüzünde nefes kesen manzara: 9 bin 200 araçla Türk bayrağı çizildi

Atatürk Havalimanı apronunda güvenlik birimlerine tahsis edilen binlerce hizmet ve destek aracı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle yarın teslim edilecek.

Atatürk Havalimanı’nda enfes görüntü: 9 bin 200 araç tek karede!

BİNLERCE ARAÇ SİMETRİK ŞEKİLDE APRONA DİZİLDİ

Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik Teşkilatına verilecek 9 bin 200 yeni araç, Atatürk Havalimanı apronuna sıralandı. Simetrik şekilde aprona dizilen araçlar, dron ile görüntülendi.

Fotoğraf: İHA

TÜRK BAYRAĞI MOTİFİ DİKKAT ÇEKTİ

Binlerce aracın ortasında oluşturulan Türk bayrağı motifi dikkat çekti.