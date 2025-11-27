Bakan Tekin açıkladı: Okullarda ara tatil kaldırılabilir

PODCAST CANLI YAYIN

A Haber'in canlı yayınına katılan Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, önemli açıklamalar yaptı: Heniz karar vermedik ama ara tatil kaldırılabilir. Eğitim süresinin kısaltılması gündemimizde.

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, A Haber canlı yayınında Melih Altınok'un sunduğu Sebep Sonuç programında soruları yanıtladı. 4+4+4 sisteminde değişiklik sinyali veren Tekin, "Eğitim süresinin kısaltılması gündemimizde" dedi. Tekin, 'Ara tatil kaldırılıyor mu' şeklindeki soruya "Henüz karar vermedik ama kaldırılabilir. Her bir tatilden sonra çocukların tekrardan sürece adapte olmaları, tekrardan eğitim öğretim ortamlarına ısınmaları ciddi şekilde vakit alıyor" şeklinde cevap verdi. Tekin, nihai kararın istişare kültürü içinde alınacağının altını çizerek, aceleci davranılmayacağını ve tüm paydaşların görüşlerinin değerlendirileceğini belirtti. Tekin, öğretmen atamaları konusunda ise "Milli Eğitim Akademisi"nin kurulacağını duyurdu. Bu akademinin, öğretmen adaylarını göreve başlamadan önce "usta-çırak" ilişkisi içinde pratik ve uygulamalı bir eğitim sürecinden geçirerek, sahaya daha hazır hale getireceğini belirtti.

