Büyükçekmece'de 3 kişiyi öldüren zanlı Avcılar'da yakalandı!

İstanbul Büyükçekmece'de otel odasında bir kadını, otomobilde de 2 kişiyi öldüren zanlı H.K. Avcılar'da yakalandı. Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüphelinin, işlemlerinin ardında adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mimar Sinan Mahallesi'nde 11 Kasım'da otel odasındaki Melisa Kölekçi (27) ile yaklaşık 20 metre ilerideki D-100 kara yolu yan yoldaki otomobilde Emre Güçlü (31) ve Emrah Yılmaz'ı (33) silahla öldüren şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

AVCILAR'DA YAKALANDI

Olayın ardından kaçan şüpheli H.K'nin (32) adresini belirleyen ekipler, zanlıyı Avcılar'da yakaladı. Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüpheli H.K'nin, işlemlerinin ardında adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

D-100 kara yolu yan yolda bekleyen 39 ADZ 818 plakalı otomobile yaklaşan bir kişi, araçtaki Emre Güçlü ile Emrah Yılmaz'a silahla ateş ederek kaçmıştı. Yılmaz, olay yerinde, Güçlü ise hastanede yaşamını yitirmişti.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptığı sırada aracın bulunduğu yerin 20 metre ilerisindeki otelin görevlileri, odalardan birinde kadın cesedi bulunduğunu bildirmiş, silahla vurularak öldürüldüğü anlaşılan kadının Melisa Kölekçi olduğu belirlemişti.

Ekipler, şüpheli H.K'nin önce kadını, sonrasında da araçtaki 2 kişiyi silahla öldürdüğünü tespit etmişti.

