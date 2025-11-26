Büyükçekmece'de 3 kişiyi öldüren zanlı Avcılar'da yakalandı!

Büyükçekmece'de otel odasında bir kadını, otomobilde de 2 kişiyi öldüren zanlı yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mimar Sinan Mahallesi'nde 11 Kasım'da otel odasındaki Melisa Kölekçi (27) ile yaklaşık 20 metre ilerideki D-100 kara yolu yan yoldaki otomobilde Emre Güçlü (31) ve Emrah Yılmaz'ı (33) silahla öldüren şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.