Telegram'daki tehdit ve taciz grubu 'C7K' grubuna operasyon

Sosyal medyada nefret ve taciz paylaşımlarıyla tepki çeken C7K (Cehennemin 7 Katı) isimli Telegram grubuna operasyon yapıldı.

Telegram ve Discord isimli platformlarda örgütlenen C7K isimli gruplarda, cinsel istismar, tehdit ve şantaj içerikli paylaşımlar yer alıyordu.

DOKUZU ÇOCUK YAŞTA 14 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonrasında yapılan operasyonda emniyet güçleri, 12 şehirde dokuzu çocuk yaştaki 14 şüpheliyi gözaltına alındı.

Telegram'da "C7K" ve "C31K" adıyla örgütlenen genç ve çocuk yaştaki gruplarda hayvanlara işkence videolarını her akşam canlı yayınlarda paylaşıyordu. Olaylar sadece hayvan zulmüyle sınırlı kalmıyor; Kur'an-ı Kerim'in yakıldığı görüntüler ve şehit ailelerine yönelik ağır hakaretler de gruplarda dolaşıma sokuluyordu.