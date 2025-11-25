Telegram'daki tehdit ve taciz grubu 'C7K' grubuna operasyon
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, Telegram’daki “C7K” grubunda şehitlere, gazilere ve çocuklara yönelik tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlar yapan 14 kişi, 12 ilde düzenlenen eşzamanlı operasyonla gözaltına alındı.
Sosyal medyada nefret ve taciz paylaşımlarıyla tepki çeken C7K (Cehennemin 7 Katı) isimli Telegram grubuna operasyon yapıldı.
Telegram ve Discord isimli platformlarda örgütlenen C7K isimli gruplarda, cinsel istismar, tehdit ve şantaj içerikli paylaşımlar yer alıyordu.
DOKUZU ÇOCUK YAŞTA 14 ŞÜPHELİYE GÖZALTI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonrasında yapılan operasyonda emniyet güçleri, 12 şehirde dokuzu çocuk yaştaki 14 şüpheliyi gözaltına alındı.
Telegram'da "C7K" ve "C31K" adıyla örgütlenen genç ve çocuk yaştaki gruplarda hayvanlara işkence videolarını her akşam canlı yayınlarda paylaşıyordu. Olaylar sadece hayvan zulmüyle sınırlı kalmıyor; Kur'an-ı Kerim'in yakıldığı görüntüler ve şehit ailelerine yönelik ağır hakaretler de gruplarda dolaşıma sokuluyordu.
C31K SORUŞTURMASINDA 10 TUTUKLAMA KARARI VERİLMİŞTİ
Başsavcılık eylül ayında benzer paylaşımların yapıldığı C31K isimli gruplara yönelik bir soruşturma başlatmıştı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 37 şüpheliden 10'u hakkında tutuklama kararı verilmişti.