Bursa'da okul kantininde tarihi geçmiş ürün skandalı: Profiterol 8 öğrenciyi hastanelik etti
Bursa’da bir okulda tarihi geçmiş profiterol yiyen 8 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Velilerin şikâyeti üzerine başlatılan incelemede kantinde başka ürünlerin de son kullanma tarihinin geçtiği belirlendi.
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi'nde meydana gelen olayda okul kantininde satılan profiterolleri yiyen bazı öğrenciler, kısa süre içinde mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikâyetleri yaşamaya başlayınca öğretmenler durumu fark ederek sağlık ekiplerine haber verdi. Okula gelen 112 Acil Servis ekipleri, şikayeti olan 8 öğrenciye okulda yaptığı ilk müdahalelerin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
ÖĞRENCİ VELİLERİ ŞİKAYETÇİ OLDU
Hastanelerde tedavi altına alınan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Olayın ardından büyük endişe yaşayan veliler okula ve hastanelere akın etti. 8 öğrencinin ailesi, polis merkezine gidip şikâyetçi oldu.
KANTİNDEKİ BAŞKA ÜRÜNLERİN DE TARİHLERİNİN GEÇTİĞİ TESPİT EDİLDİ
Olayın ardından yapılan kontrollerde kantinde satılan başka bazı ürünlerin de son kullanma tarihlerinin geçtiği tespit edildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.