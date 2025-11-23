İstanbul’da korkutan zehirlenme: 25 kişi lahmacundan şüpheli rahatsızlandı!

Şişli’de bir kebapçıda lahmacun yiyen 25 kişi zehirlendi. İşyeri mühürlendi.

Giriş Tarihi: 23 Kasım 2025

İSTANBUL'DA Böcek Ailesi'nden 4 kişinin zehirlenerek ölümünün ardından, yine zehirlenme haberleri gelmeye başladı. Şişli Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi'nde yer alan bir restoranda 25 kişi, yediklerin lahmacunun ardından zehirlenme şüphesiyle hastanelere kaldırıldı. Hemen tedavi altına alınan hastaların durumlarının iyi olduğu aktarıldı.

Şişli Belediyesi Zabıta ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ekipleri harekete geçti. Beraber restorana giden ekipler, ürünleri inceledi, denetim yaptı. Ürünlerden numuneler alındı. Yapılan araştırmada, restoranın kaçak olması nedeniyle daha önce 4 kez mühürlendiği, işyeri sahibinin mührü sökerek faaliyetine devam ettiği ortaya çıktı. Zabıta, restoranı bir kez daha mühürledi. Restoran sahibi ise, zehirlenmenin yemekten kaynaklanmadığını iddia ederek, aynı yemeklerden kızına verdiği görüntüleri paylaştı.

