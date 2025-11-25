PODCAST CANLI YAYIN

Marmara Depremi Tatbikatı'nın iptal edildiği iddia edilmişti! DMM yalanladı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın organları ve sosyal medyada yer alan “Büyük Marmara Depremi Tatbikatı’nın İçişleri Bakanlığı tarafından iptal edildiği ve hazırlıklar için harcanan milyonlarca liranın boşa gittiği” yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin hesabından yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların asılsız olup dezenformasyon niteliği taşıdığı belirtildi.

"40 TATBİKAT BAŞARIYLA İCRA EDİLDİ"

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında görevli birimlerin müşterek çalışma yetkinliğini artırmak üzere planlı faaliyetlerin yürütüldüğü, bu çerçevede bu yıl içinde 12'si bölge, 28'i yerel düzeyde olmak üzere 40 tatbikatın başarıyla icra edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İLERİ TARİHTE YAPILMASI KARARLAŞTIRILMIŞTIR"

"26 Kasım 2025 tarihinde Marmara Bölgesi'nde yapılması planlanan Ulusal Afet Tatbikatı'nın, paydaş kurumlarla yapılan istişareler sonucu, ileri bir tarihte yapılması kararlaştırılmıştır. Tatbikatın planlama sürecindeki çalışmalar için de herhangi bir harcama veya satın alma işlemi gerçekleştirilmemiştir. Kamuoyunun manipülatif içeriklere itibar etmemesi, yalnızca resmi kurumlarca yapılan açıklamaları esas alması önem arz etmektedir."

