İlim Yayma Ödülleri 29 Kasım’da verilecek

Toplantıya, Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Cemiyet Genel Başkanı Yusuf Tülün ve Ödülleri Komisyonu Başkanı Profesör Doktor İdris Sarısoy katıldı.

İlim Yayma Vakfı ve İlim Yayma Cemiyeti'nin bu yıl 4'üncüsünü düzenleyeceği 'İlim Yayma Ödülleri' tanıtım toplantısında konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, "Türkiye'deki akademik çalışmanın, bilimsel çalışmanın seviyesinin hızla artmakta olduğunun farkındayız. Bizim de zaten hedefimiz bunu desteklemek ve güçlendirmek" dedi. 29 Kasım'da düzenlenecek törende 3 kategoride ödül verileceğini belirten Erdoğan, "2019 yılında birincisini tertip ettiğimiz Türkiye'nin en büyük akademik ödülü olan İlim Yayma Ödüllerinin dördüncüsünü yapacağız. Bu sene büyük ödül 5 milyon lira. Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler ödüllerimizde 2'şer milyon lira olarak sahiplerini bulacak" dedi. Bilal Erdoğan, ödüllerin uluslararası bir boyut kazanması konsunda çalışmalar

