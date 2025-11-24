Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan ve kızı Nehir Zeyrek şikayetçi sıfatıyla ifade verdi. Soruşturmada; Zeyrek'in havuzunun inşaat kalıplarını yapan Z. M., havuzun yapımında görev aldığı değerlendirilen M.Y.P., enerji odasındaki motor ve elektrik aksamlarının montajını standartlara aykırı gerçekleştirdiği öne sürülen Naim B. ile bilirkişi raporunda hatalı montaj yaptığı belirtilen Halim İ. gözaltına alındı.

ZEYREK'İN EŞİ VE KIZI ŞİKAYETÇİ OLDU, İLK GÖZALTILAR GELDİ

Zeyrek'in ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, olayın yaşandığı villanın havuzunun suyu boşaltıldı, çevresi ve makine dairesinin bulunduğu alan çitlerle çevrildi. Daha sonra üstü kapatılan havuz, Zeyrek'in çocukları için oyun alanına dönüştürüldü.

Ferdi Zeyrek'in vefatı sonrası havuzun suyu boşaltıldı, çevresi çitlerle güvenlik altına alındı ve daha sonra üzeri kapatılarak çocuklar için oyun alanına dönüştürüldü.

ÜÇ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Zafer M., Naim B. ve Halim İ., 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklandı. M.Y.P. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İTÜ RAPORU: "ENERJİ ODASI STANDARTLARA UYGUN DEĞİLDİ"

Soruşturma kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) makine, elektrik-elektronik, inşaat ve afet yönetimi bölümlerinden 5 kişilik akademisyen heyetinin hazırladığı rapor, 25 Eylül'de tamamlandı. Raporda; olayın meydana geldiği havuzun enerji odasının standartlara uygun yapılmadığı, motor ve elektrik aksamlarının hatalı monte edildiği ve bu nedenle olayda sorumluluğu bulunan başka kişilerin de olduğu belirtildi. Raporda kusur durumlarında farklılıklar olduğu vurgulanırken, olayda asli ve tali kusurlu olabilecek üçüncü kişilerin tespit edildiği bildirildi. Bu kapsamda 6 kişinin daha kusurlu olduğu belirlendi.

ASLİ KUSURLU İKİ İSİM!

Öte yandan rapora göre; soruşturma kapsamında tutuklu bulunan, havuzun enerji odasındaki motor ve elektrik düzeneklerini standartlara aykırı şekilde monte ettiği ileri sürülen Naim B. ile daha önce arızalanan havuz motorunu tamir sonrası hatalı şekilde taktığı öne sürülen Halim İ. asli kusurlu bulundu. Aynı dosyada tutuklanan Zafer M.'ye ise kusur atfedilemediği için serbest bırakıldı.