Manisa’da eski başkanın ölümünde yeni gelişme! | Ferdi Zeyrek davasında 10 kişiye 15 yıla kadar hapis istemi

Manisa'da eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 6 Haziran akşamı evindeki havuzun makine odasındaki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Zeyrek'in ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede 10 şüphelinin, taksirle bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olma suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapsi istendi.

