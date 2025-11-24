Ferdi Zeyrek'in kızı ve eşinin ifadeleri ortaya çıktı! O günü anlattılar: "Elektrik akımını hissettim"

Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili kızı ve eşinin ifadeleri iddianamede. (Fotoğraf: Takvim.com.tr arşiv)

Hızla aşağı inerek enerji odasına gittiğini, eşinin hareketsiz halde olduğunu fark ettiğini aktaran Zeyrek, eşinin tepki vermemesi üzerine yardım çağırmak için eve koştuğunu, merdivenlerde kızı Nehir ile karşılaştığını, ambulans çağırmasını istediğini söyledi.

Telaşla havuza indiğini dile getiren Nurcan Zeyrek, şunları anlattı:

"Eşimin yanına gittim. Merdivenin demirini ellediğimde elektrik akımını hissettim. Bu esnada ayağımda terlik vardı. Eşimin ayağı merdivene sıkışmış vaziyetteydi. Hafif bir cızırtı sesi de duydum. Koşarak eve dönüp bütün şalterleri kapattım. Sonra eşimin yanına geri dönüp emin olmak için metal merdivene tekrar dokundum. Bu sefer elektrik akımı yoktu."

Nurcan Zeyrek, olay yerine gelen bir kişinin nabız kontrolü yaptığını, ancak bu kişinin sonucu anlayamadığını, komşuların yardıma geldiğini ve kısa süre sonra ambulans ile itfaiye ekiplerinin olay yerine ulaştığını ifade etti.

Ekiplerin eşine kalp masajı ve oksijen desteği uyguladığını, nabzının gelmesi üzerine eşinin ambulansla hastaneye sevk edildiğini belirten Nurcan Zeyrek, ikamete taşındıklarından beri elektrik arızaları yaşandığını, şalterlerin sık sık attığını, geçmişte birçok elektrikçinin eve geldiğini, komşuların da benzer sorunlar yaşadığını söyledi.

Nurcan Zeyrek, eşinin ölümünde kusuru veya ihmali olan kişi ya da kişilerin cezalandırılmasını talep etti.