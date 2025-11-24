PODCAST CANLI YAYIN

Ferdi Zeyrek'in kızı ve eşinin ifadeleri ortaya çıktı! O günü anlattılar: "Elektrik akımını hissettim"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdiği olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, eşi Nurcan Zeyrek ve kızı Nehir Zeyrek’in ifadeleri ortaya çıktı. Nurcan Zeyrek “Merdivenin demirini ellediğimde elektrik akımını hissettim.” derken, Nehir Zeyrek ise babasının bir gün önce havuz bakım görevlisiyle bulanıklık nedeniyle tartıştığını söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirmesine ilişkin hazırlanan iddianamede, eşi Nurcan Zeyrek ve kızı Nehir Zeyrek'in olay günü yaşananları anlattıkları ifadeleri de yer aldı.

Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili kızı ve eşinin ifadeleri iddianamede.

Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamedeki ifadesinde Nurcan Zeyrek, önceki günlerde havuz suyu ve motoruyla ilgili sorunlar yaşadıklarını, olay günü olan 6 Haziran'da eşinin saat 21.00 sıralarında havuza girip kızlarının kulaklığını su altından çıkardığını belirtti.

Eşinin havuzdan çıktıktan sonra suyun bulanıklığı konusunda kızı Nehir ile konuştuğunu anlatan Zeyrek, "Nehir ile eşimin suyun neden bulanık olduğuna dair konuştuklarını duydum. Eşim, Nehir'e 'Ben halledeceğim.' dedi. Nehir, odasına çıktı. Eşim de bana 'Muhtemelen motor çalışmıyor.' dedi." ifadelerini kullandı.

Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili kızı ve eşinin ifadeleri iddianamede.

Daha sonra ikiz çocuklarını uyutmak üzere eve geçtiğini anlatan Nurcan Zeyrek, üst katta bulunduğu sırada acı bir ses duyduğunu, pencereden baktığında havuzun enerji odasının kapağının açık olduğunu gördüğünü ve eşinin düşmüş olabileceğini düşündüğünü kaydetti.

Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili kızı ve eşinin ifadeleri iddianamede.

Hızla aşağı inerek enerji odasına gittiğini, eşinin hareketsiz halde olduğunu fark ettiğini aktaran Zeyrek, eşinin tepki vermemesi üzerine yardım çağırmak için eve koştuğunu, merdivenlerde kızı Nehir ile karşılaştığını, ambulans çağırmasını istediğini söyledi.

Telaşla havuza indiğini dile getiren Nurcan Zeyrek, şunları anlattı:

"Eşimin yanına gittim. Merdivenin demirini ellediğimde elektrik akımını hissettim. Bu esnada ayağımda terlik vardı. Eşimin ayağı merdivene sıkışmış vaziyetteydi. Hafif bir cızırtı sesi de duydum. Koşarak eve dönüp bütün şalterleri kapattım. Sonra eşimin yanına geri dönüp emin olmak için metal merdivene tekrar dokundum. Bu sefer elektrik akımı yoktu."

Nurcan Zeyrek, olay yerine gelen bir kişinin nabız kontrolü yaptığını, ancak bu kişinin sonucu anlayamadığını, komşuların yardıma geldiğini ve kısa süre sonra ambulans ile itfaiye ekiplerinin olay yerine ulaştığını ifade etti.

Ekiplerin eşine kalp masajı ve oksijen desteği uyguladığını, nabzının gelmesi üzerine eşinin ambulansla hastaneye sevk edildiğini belirten Nurcan Zeyrek, ikamete taşındıklarından beri elektrik arızaları yaşandığını, şalterlerin sık sık attığını, geçmişte birçok elektrikçinin eve geldiğini, komşuların da benzer sorunlar yaşadığını söyledi.

Nurcan Zeyrek, eşinin ölümünde kusuru veya ihmali olan kişi ya da kişilerin cezalandırılmasını talep etti.

Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili kızı ve eşinin ifadeleri iddianamede.

FERDİ ZEYREK OLAYDAN 1 GÜN ÖNCE HAVUZDAKİ BULANIKLIĞI SORMUŞ

Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek de olaydan bir gün önce bahçedeyken yan villanın bahçesinde havuz bakımıyla ilgilenen bir kişiyi gördüklerini, babası Ferdi Zeyrek'in kendi havuzlarının bulanık olması nedeniyle bu kişiyle konuştuğunu belirtti.

Nehir Zeyrek, ifadesinde şunları anlattı:

"Babam bizim bahçedeydi, bu şahsı görünce 'Birader bir bakar mısın?' dedi. Sonra adam yaklaşınca babamla konuşmaya başladılar. Babam 'Bu havuz neden hala böyle, suyu niye bulanık?' dedi. Bunun üzerine ismini bilmediğim şahıs 'Ben Yalçın Bey'le yeni konuştum, bakımlar yapıldı, ben havuzu temizledim, klorunu attım, gerekli olan tüm bakımlarını yaptım.' dediğini duydum. Devamında babam biraz sinirlenince 'İstiyorsanız bir daha ben de bakayım fakat birkaç saate su kendine gelir.' dedi. Babam da 'Tamam birader sen öyle diyorsan öyledir, bekleyelim.' dedi."

Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili kızı ve eşinin ifadeleri iddianamede.

Nehir Zeyrek, annesinden öğrendiğine göre babası ve kardeşlerinin aynı gün havuza girdiklerini, ancak suyun bulanıklığının sürdüğünü ifade etti.

Olay günü akşam saatlerinde ailece bahçede oturduklarını kaydeden Nehir Zeyrek, babasının havuzun bulanıklığından şikayet ettiğini, kendisinin odasına çıkarak film izlediğini söyledi. Saat 23.31 sıralarında bir çığlık duyduğunu, annesinin "Baban düştü" diye bağırması üzerine aşağı indiğini ve 112'yi arayarak durumu bildirdiğini anlattı.

Zeyrek, annesinin "Galiba elektrik çarptı." diyerek ana şalteri kapattığını, ardından eve gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin babasını bulunduğu yerden çıkarıp kalp masajı uyguladıklarını belirtti.

