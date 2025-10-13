Borsada manipülasyon soruşturmasında yeni gelişme! Küçük yatırımcıyı böyle dolandırmışlar!

PODCAST CANLI YAYIN

Borsa manipülatörü Onur Yılmaz ve ekibine yönelik geçtiğimiz nisan ayında İstanbul merkezli düzenlenen operasyona ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alındıktan sonra itirafçı olduğu ortaya çıkan Yılmaz’ın, kayınpederinin lokantasında garson olarak çalışırken borsaya merak saldığını iddia ettiği ve 6 liralık hisseleri manipülasyonla 11 liraya yükselttiği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca geçtiğimiz nisan ayında Borsa manipülatörü Onur Yılmaz ve ekibine yönelik düzenlenen operasyona ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

İTİRAFÇI OLDULAR!

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve piyasa dolandırıcılığı suçlarından 15 şüpheliden 12'si tutuklanırken, Örgüt lideri olan Onur Yılmaz'ın (32) ve örgüt üyesi Murat Güler'in soruşturma kapsamında itirafçı olduğu ortaya çıktı.

Yılmaz ve ekibinin borsada işlem gören Marka Yatırım Holding Anonim şirketine ait 'Marka' hissesinde 2 Mart 2023-14 Nisan 2023 tarihleri arasında manipülasyon yaptığı saptandı.

Mart'ta 4.00 değerinde olan hisse 14 Nisan'a kadar olan sürede yüzde 596 yükselerek 28.92'ye kadar çıkarıldı.

KÜÇÜK YATIRIMCIYI BÖYLE DOLANDIRMIŞLAR!

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre Yılmaz ve örgütü, 'onylm29' isimli X hesabından ve 'Onur Endeksi' adlı Telegram hesabı üzerinden 'Marka' hissesini pazarlayarak küçük yatırımcının almasını sağladı.

Şebeke bu esnada, kendilerinde bulunan hisselerin satışını yaparak toplamda 73 milyon 217 bin liralık bir menfaat elde etti.

GARSONLUKTAN MANİPÜLATÖRLÜĞE

Onur Yılmaz'ın 2021'de kayınpederinin Ankara Gölbaşı'ndaki lokantasında garsonluğa başladığı ve bu sıralarda borsaya merak saldığı kaydedildi.

Yılmaz itirafçı olarak verdiği ifadede, Marka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu Biçer'le Aralık-Ocak 2023'te görüştüğünü ve Biçer'in, kendisinde gayri resmi olarak bulunan 11 milyon lotluk hisseyi 11 lira üzeri satmasını istediğini aktardı.

Yılmaz, "Bu konuşmayı yaptığımızda hisse 6 lira civarındaydı. Bu anlaşma sonrası Mine Tozlu Biçer hisse 11 liraya gelmeden elinde bulundurmuş olduğu lotları sattığını öğrendik" dedi.

PATRON BÜTÜN MALI BİZE SATTI GİTTİ

Bir diğer itirafçı Murat Güler ise Telegram'dan küçük yatırımcılara hisse aldırıldı. Onur sattırıyordu malı, sonra komisyon getiriyordu.

Arabaların bagajları her gün para doluyordu. Bu arada hisse 12 lira fiyata ulaştı. Patron 12 lira fiyattan elindeki bütün hisselerini sattı ve yaklaşık 30 milyon lira para kazandı.

Güler "Patron bütün malı bize sattı gitti" diye konuştu. Soruşturma kapsamında şüpheli olan Marka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu Biçer ise ifadesinde iddialar için "iftira" dedi.

