Öğrenci affı masada! YÖK Başkanı Özvar detayları açıkladı
YÖK Başkanı Özvar, staj ve intörn döneminde öğrencilik hakkı sona eren gençler için yeni bir düzenlemenin hazırlandığını duyurdu. Düzenleme yakında Meclis'e sunulacak. Prof. Dr. Erol Özvar ayrıca gündemdeki sahte diploma iddialarına ilişkin de açıklamalar yaptı. YÖK Başkanı konuya ilişkin, "Kamuoyuna yansıyan iddialar kurulumuz tarafından yargıya intikal ettirilen usulsüzlüklerdir. Kurulumuza konuyla ilgili iletilen ihbar ve şikayetler ivedi ve özenle değerlendirilmekte, adli ve idari makamlarla iş birliği içerisinde gerekli işlemler yapılmaktadır." dedi.
YÖK Başkanı Erol Özvar, staj ve intörnlük aşamasında öğrencilik hakkını kaybedenler için hazırlanan yeni düzenlemenin kısa süre içinde TBMM'ye sunulacağını açıkladı. Özvar, çalışmaya ilişkin bilgi verdi.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026 bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda tartışıldı.
YÖK BAŞKANI KOMİSYONDA KONUŞTU
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da komisyonda milletvekillerinin üniversitelere yönelik eleştirilerine yanıt verdi.
TÜRKİYE'DE ÖĞRENCİ SAYILARI OECD ORTALAMALARINDA
Yükseköğretim Kurulunun 2026 yılı bütçesinin de görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı konuşmada, yükseköğretimdeki öğrenci sayılarına ilişkin de bilgi veren Özvar, Türkiye'de lisans düzeyinde 3 milyon 773 bini örgün, 2 milyon 702 bini de açık ve uzaktan öğretim olmak üzere 6 milyon 475 bin öğrenci bulunduğunu açıkladı.
"ÖĞRENCİ SAYIMIZ AŞIRI DEĞİL, VERİLERLE UYUŞMUYOR"
Açık ve uzaktan öğretimi daha ziyade yaşam boyu öğrenim çerçevesinde değerlendirdiklerini vurgulayan Özvar, örgün öğretim dikkate alındığında öğrenci sayısının OECD ülkeleri ortalamalarında seyrettiğini vurguladı.
TÜRK ÜNİVERSİTELERİ DÜNYA SIRALAMASINDA YÜKSELİŞTE
Lisansüstü öğrenimde ise toplam 429 bin öğrenci bulunduğunu söyleyen Özvar, "Üniversite öğrenci sayılarının çok yüksek, aşırı olduğu söylemi elimizdeki verilerle uyuşmamaktadır." dedi.
Özvar konuşmasında, dünyanın önde gelen iki uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşunun 2025 yılı sıralamasında Türkiye'den 6 üniversitenin dünyada ilk 500'de yer aldığını, ODTÜ ve İTÜ olmak üzere iki üniversitenin bu yıl ilk defa dünyada ilk 350 içerisine girmeyi başardığını vurguladı.
SAHTE DİPLOMAYA KARŞI SIFIR TOLERANS
Sahte diploma iddialarına ilişkin de açıklama yapan Özvar, "Kamuoyuna yansıyan iddialar kurulumuz tarafından yargıya intikal ettirilen usulsüzlüklerdir. Yükseköğretim Kurulu özellikle denklik süreçlerinde tespit ettiği başta diploma olmak üzere tüm sahteciliklerle ilgili adli ve idari makamlara suç duyurusunda bulunmaktadır. Ayrıca kurulumuza konuyla ilgili iletilen ihbar ve şikayetler ivedi ve özenle değerlendirilmekte, adli ve idari makamlarla iş birliği içerisinde gerekli işlemler yapılmaktadır." dedi.
Yatay geçiş işlemlerinin ise ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda yürütüldüğünü anlatan Özvar, şöyle devam etti:
"Öğrencilerin yatay geçiş başvurularında sundukları belgelerin doğruluğu ve geçerliliği üniversiteler tarafından incelenmekte olup tespit edilen sahtecilik, diploma, transkript her ne varsa resmi olarak ve diğer usulsüzlüklere karşı ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde gerekli idari işlemler tesis edilmekte, adli makamlara suç duyurusunda bulunulmaktadır. Bunun istisnası söz konusu değildir."