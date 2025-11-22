PODCAST CANLI YAYIN

Öğrenci affı masada! YÖK Başkanı Özvar detayları açıkladı

YÖK Başkanı Özvar, staj ve intörn döneminde öğrencilik hakkı sona eren gençler için yeni bir düzenlemenin hazırlandığını duyurdu. Düzenleme yakında Meclis'e sunulacak. Prof. Dr. Erol Özvar ayrıca gündemdeki sahte diploma iddialarına ilişkin de açıklamalar yaptı. YÖK Başkanı konuya ilişkin, "Kamuoyuna yansıyan iddialar kurulumuz tarafından yargıya intikal ettirilen usulsüzlüklerdir. Kurulumuza konuyla ilgili iletilen ihbar ve şikayetler ivedi ve özenle değerlendirilmekte, adli ve idari makamlarla iş birliği içerisinde gerekli işlemler yapılmaktadır." dedi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Öğrenci affı masada! YÖK Başkanı Özvar detayları açıkladı

YÖK Başkanı Erol Özvar, staj ve intörnlük aşamasında öğrencilik hakkını kaybedenler için hazırlanan yeni düzenlemenin kısa süre içinde TBMM'ye sunulacağını açıkladı. Özvar, çalışmaya ilişkin bilgi verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026 bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda tartışıldı.

YÖK BAŞKANI KOMİSYONDA KONUŞTU

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da komisyonda milletvekillerinin üniversitelere yönelik eleştirilerine yanıt verdi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar (Fotoğraf:AA)YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar (Fotoğraf:AA)

TÜRKİYE'DE ÖĞRENCİ SAYILARI OECD ORTALAMALARINDA

Yükseköğretim Kurulunun 2026 yılı bütçesinin de görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı konuşmada, yükseköğretimdeki öğrenci sayılarına ilişkin de bilgi veren Özvar, Türkiye'de lisans düzeyinde 3 milyon 773 bini örgün, 2 milyon 702 bini de açık ve uzaktan öğretim olmak üzere 6 milyon 475 bin öğrenci bulunduğunu açıkladı.

"ÖĞRENCİ SAYIMIZ AŞIRI DEĞİL, VERİLERLE UYUŞMUYOR"

Açık ve uzaktan öğretimi daha ziyade yaşam boyu öğrenim çerçevesinde değerlendirdiklerini vurgulayan Özvar, örgün öğretim dikkate alındığında öğrenci sayısının OECD ülkeleri ortalamalarında seyrettiğini vurguladı.

TÜRK ÜNİVERSİTELERİ DÜNYA SIRALAMASINDA YÜKSELİŞTE

Lisansüstü öğrenimde ise toplam 429 bin öğrenci bulunduğunu söyleyen Özvar, "Üniversite öğrenci sayılarının çok yüksek, aşırı olduğu söylemi elimizdeki verilerle uyuşmamaktadır." dedi.

Özvar konuşmasında, dünyanın önde gelen iki uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşunun 2025 yılı sıralamasında Türkiye'den 6 üniversitenin dünyada ilk 500'de yer aldığını, ODTÜ ve İTÜ olmak üzere iki üniversitenin bu yıl ilk defa dünyada ilk 350 içerisine girmeyi başardığını vurguladı.

YÖK Başkanı Özvar, sahte diploma ve usulsüz belgelerle ilgili tespitlerin tamamının adli makamlara iletildiğini, denklik ve yatay geçiş süreçlerinde sahteciliğe karşı sıfır toleransla hareket ettiklerini vurguladıYÖK Başkanı Özvar, sahte diploma ve usulsüz belgelerle ilgili tespitlerin tamamının adli makamlara iletildiğini, denklik ve yatay geçiş süreçlerinde sahteciliğe karşı sıfır toleransla hareket ettiklerini vurguladı

SAHTE DİPLOMAYA KARŞI SIFIR TOLERANS

Sahte diploma iddialarına ilişkin de açıklama yapan Özvar, "Kamuoyuna yansıyan iddialar kurulumuz tarafından yargıya intikal ettirilen usulsüzlüklerdir. Yükseköğretim Kurulu özellikle denklik süreçlerinde tespit ettiği başta diploma olmak üzere tüm sahteciliklerle ilgili adli ve idari makamlara suç duyurusunda bulunmaktadır. Ayrıca kurulumuza konuyla ilgili iletilen ihbar ve şikayetler ivedi ve özenle değerlendirilmekte, adli ve idari makamlarla iş birliği içerisinde gerekli işlemler yapılmaktadır." dedi.

Yatay geçiş işlemlerinin ise ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda yürütüldüğünü anlatan Özvar, şöyle devam etti:

"Öğrencilerin yatay geçiş başvurularında sundukları belgelerin doğruluğu ve geçerliliği üniversiteler tarafından incelenmekte olup tespit edilen sahtecilik, diploma, transkript her ne varsa resmi olarak ve diğer usulsüzlüklere karşı ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde gerekli idari işlemler tesis edilmekte, adli makamlara suç duyurusunda bulunulmaktadır. Bunun istisnası söz konusu değildir."

Sahte diploma ve karot şebekesi! Rüşvet tarifesi ortaya çıktı! Kişi başı 2 milyon TLSahte diploma ve karot şebekesi! Rüşvet tarifesi ortaya çıktı! Kişi başı 2 milyon TL

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan G20'ye "adil olun" çağrısı! Küresel ticarette değişiklik şart
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni: Konu konser vurgunu!
İDEFİX
Başkan Erdoğan G20 Zirvesi'nde! Temaslara başladı: Liderlerle aile fotoğrafı
Kompresör dehşeti can aldı! Ölen çocuğun ailesi sessizliğini bozdu
Okan Buruk'tan forvet kararı! Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı 11'i netleşti
G20'de bildiri krizi! Trump baskısına Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa'dan rest! Kameraların açık olduğunu fark edince...
Fenerbahçe kritik virajda! Rizespor maçının 11'inde sürpriz tercih
CHP'li İBB'nin ilk icraatı veri hırsızlığı oldu: "İstanbul Senin" değil!
Beşiktaş'ın Samsunspor maçı 11'i netleşti! Sergen Yalçın'dan orta saha kararı
Yine tarihin yanlış tarafı: CHP Terörsüz Türkiye sürecini zehirliyor!
Soros Avrupa'dan kovuluyor! Macaristan fitili ateşledi Bulgaristan soruşturma başlattı | Romanya'dan suikast iddiası
Emekliye tarihin en kapsamlı desteği: 3 bakanlık devrede!
Mamdani içi çocuk olmaya çalıştı! Trump ile toplantıya damga vuran an
İmamoğlu’nun villa dosyası büyüyor: Kara parayı Bodrum'da kaçak villaya yatırdılar
Esnaf kredilerinde yeni dönem! Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarih vererek duyurdu
Af yolda... Yeni yargı paketi 50 bin mahkuma çıkış kapısı açıyor!
Fenerbahçe'den transferde 3'lü taarruz!
1 milyon dolarlık yüzük skandalı! Rıza Akpolat’ın özel kalemi her şeyi itiraf etti
Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir’in müthiş değişimi gündemde: Son hali olay oldu!