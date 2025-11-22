YÖK Başkanı Özvar, sahte diploma ve usulsüz belgelerle ilgili tespitlerin tamamının adli makamlara iletildiğini, denklik ve yatay geçiş süreçlerinde sahteciliğe karşı sıfır toleransla hareket ettiklerini vurguladı

SAHTE DİPLOMAYA KARŞI SIFIR TOLERANS

Sahte diploma iddialarına ilişkin de açıklama yapan Özvar, "Kamuoyuna yansıyan iddialar kurulumuz tarafından yargıya intikal ettirilen usulsüzlüklerdir. Yükseköğretim Kurulu özellikle denklik süreçlerinde tespit ettiği başta diploma olmak üzere tüm sahteciliklerle ilgili adli ve idari makamlara suç duyurusunda bulunmaktadır. Ayrıca kurulumuza konuyla ilgili iletilen ihbar ve şikayetler ivedi ve özenle değerlendirilmekte, adli ve idari makamlarla iş birliği içerisinde gerekli işlemler yapılmaktadır." dedi.

Yatay geçiş işlemlerinin ise ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda yürütüldüğünü anlatan Özvar, şöyle devam etti:

"Öğrencilerin yatay geçiş başvurularında sundukları belgelerin doğruluğu ve geçerliliği üniversiteler tarafından incelenmekte olup tespit edilen sahtecilik, diploma, transkript her ne varsa resmi olarak ve diğer usulsüzlüklere karşı ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde gerekli idari işlemler tesis edilmekte, adli makamlara suç duyurusunda bulunulmaktadır. Bunun istisnası söz konusu değildir."