MSB'den C-130 açıklaması: "Olayda patlayıcı izine rastlanmadı"

MSB, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 uçağına ait parçaların Kayseri’de detaylı olarak inceleneceğini duyurdu. Jandarma Kriminal Laboratuvarı raporuna göre “Olayda patlayıcı izine rastlanmadığı” tespiti yer aldı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, son 1 haftada yapılan faaliyetlere ilişkin Milli Savunma Bakanlığı Görsel Yapım ve Foto Film Merkezi Komutanlığı'nda basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Sabah'ın haberine göre, Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlık olarak iklim değişikliğiyle mücadele ve ülke genelinde ağaçlandırma seferberliğine katkıda bulunulması amacıyla bu yıl 117 bin 237 fidanı yeşil vatana kazandırdıklarını belirtti. Aktürk, "Bakanlığımızın tüm birlik ve kurumları; yeşil vatanımızın korunması, orman yangınlarıyla mücadele, ağaçlandırma ve fidan dikimi konusuna aynı hassasiyetle yaklaşmaya, çevre bilinci kültürü ile hareket ederek doğaya ve geleceğimize sahip çıkmaya devam edecektir" dedi.

C-130 AÇIKLAMASI

Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 uçağına dair incelemelerdeki son duruma da yer verilen bakanlık açıklamasında, "Askeri kargo uçağımızın karakutusunun TUSAŞ tesislerinde incelenmesine ve kaza kırım ekibimizin olay yerindeki çalışmalarına devam edilmektedir. Düşen uçağımıza ait enkaz parçaları Kayseri'de bulunan 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğümüzde detaylı olarak incelenecektir. Yapılan ayrıntılı inceleme sonuçları kamuoyu ile paylaşılacaktır. Resmi açıklamalarımız haricinde yapılan haber ve yorumlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir" bilgisi paylaşıldı.

PKK'NIN 'ZAP' KARARI

Terör örgütü PKK'nın Zap'tan çekilme açıklamasına da değinilerek, "Bölücü terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih süreci, devletimizin ilgili kurumları tarafından büyük bir dikkatle yönetilmekte ve takip edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

2 MEHMETÇİĞİN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ 4 PERSONELİN İLİŞİĞİ KESİLDİ

Aktürk'ün sunumu sonrası bakanlıktan güncel konulara ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, 25 Temmuz'da İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda 2 Mehmetçiğin şehit olduğu olaya ilişkin, "Süreç büyük bir hassasiyetle yürütülmüş, idari tahkikat ve Adli Tıp raporları tamamlanmıştır. Bu kapsamda; olayda kastı, kusuru veya ihmali olan ve Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen, Alay ve Tabur Komutanı dahil 4 personelin Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ilişiği kesilmiş, 8 personele ise olaydaki kusur derecelerine göre çeşitli disiplin cezaları verilmiştir. Ayrıca adli süreç İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir. Gücünü bağrından çıktığı asil Türk milletinin sevgisi, güveni ve dualarından alan kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'miz; yaşanan olay ve gelişmelere ilişkin mevzuat doğrultusunda şimdiye kadar olduğu gibi açık ve şeffaf bir yaklaşım sergilemeye, kamuoyunu doğru ve zamanında bilgilendirmeye devam edecektir" denildi.

PATLAYICI İZİNE RASTLANMADI
Askeri kargo uçağının düşmesiyle ilgili olarak Jandarma Kriminal Laboratuvarı da bir rapor hazırladı. Sabah'ın haberine göre, raporda "Olayda patlayıcı izine rastlanmadığı" tespiti yer aldı.

