İzmir'de 3 şehidin olduğu polis merkezine saldırıyla ilgili 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

İzmir'in Balçova ilçesinde Eren Bigül (16) tarafından polis merkezine düzenlenen ve 3 polis memurunun şehit olduğu saldırıya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan "Ebu Hanzala" kod isimli Halis Bayancuk ile "Ebu Haris" kod isimli Haris Karadağ, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

2 polisi şehit eden silahlı saldırgan böyle yakalandı!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 8 Eylül'de Balçova Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik gerçekleştirilen ve 3 polisin şehit olduğu terör saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında; 'Ebu Hanzala' kod isimli Halis Bayancuk, 'Ebu Haris' kod isimli Haris Karadağ ve 'Ebu Ubeyde' kod isimli İlyas Aydın hakkında gözaltı kararı verildi.

Halis Bayancuk (AA)

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince 18 Kasım sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda Bayancuk İstanbul'da, Karadağ ise İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.



ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



Aydın'ın yurt dışında olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından da şüpheliler tutuklama istemiyle mahkemeye gönderildi. İlyas Aydın hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Balçova'da 8 Eylül'de Salih İşgören Polis Merkezi'ne E.B. tarafından pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit olmuş, polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı ile 1 vatandaş yaralanmıştı. Saldırgan E.B. de çıkan çatışmada yaralı olarak etkisiz hale getirilmişti.

Saldırıda yaralanan polis memuru Ömer Amilağ (29) ise tedavi gördüğü Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde 30 Eylül'de yaşam mücadelesini kaybederek şehit olmuştu.