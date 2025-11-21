İzmir, Ankara ve İstanbul’da dev operasyon: 1 milyon 913 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya,İzmir, Ankara ve İstanbul'da düzenlenen narkotik operasyonlarında 1 milyon 913 bin uyuşturucu hap ile 426 kilogram kimyasal madde ele geçirildiğini, 6 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
1 MİLYON 913 BİN UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ
Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İzmir, Ankara ve İstanbul'daki operasyonlarla 1 milyon 913 bin uyuşturucu hap ile uyuşturucu hap yapımında kullanılan 426 kilogram kimyasal maddeyi ele geçirerek insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar verilmesini engellediklerini belirtti.
6 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile İzmir, İstanbul ve Ankara emniyet müdürlükleri koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucu 6 şüphelinin yakalandığını duyuran Yerlikaya, "Bizim bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak ve biz bu mücadeleyi, sadece ülkemiz için değil tüm insanlık için yapıyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.