Selahattin Demirtaş Özgür Özel'e kapıyı kapattı: Arkadaşlarım hariç siyasetçi ve avukatlarla görüşmeyeceğim

"9 yıl boyunca suçsuz yere bir hücrede tutulmanın bin bir tane zorluğu vardır. Ancak halkın özgürlüğü, demokrasisi ve barış mücadelesinin parçası olmak, tüm zorluklara karşı dayanma gücü, çelikten irade sağlar.

Selahattin Demirtaş (Takvim.com.tr Arşiv)

İMASINDAN DAHİ BULUNMADIĞIM SÖZLER KAMUOYUNA AKTARILDI

Beni en çok zorlayan şeyse, imzasında dahi bulunmadığım sözlerin, düşüncelerin bana mal edilerek dışarıda kamuoyuna aktarılmasıdır. Bunu yapanların niyetini sorgulayacak değilim fakat şunu herkes bilmeli ve emin olmalıdır; ben buraya onurumla, başım dik girdim, onurumu kimseye çiğnetmeden ve yine başım dik çıkarım veya burada ömrümün son gününe kadar kalırım. Benim için bunun alternatifi yoktur.

İyi niyetle dahi olsa hiç kimsenin benim adıma konuşma yetkisi yoktur, gerektiğinde ben düşüncelerimi kamuoyuyla zaten paylaşıyorum. Benim doğrudan paylaşmadığım hiçbir açıklama, yorum, düşünce beni bağlamaz. Çarpıtma, uydurma, yanıltma amacıyla yapılan ve bana mal edilen düşünceleri de şaşkınlıkla ve üzüntüyle karşılıyorum. Maalesef ki hapiste olmanın dezavantajıyla yıllardır bu yapılıyor ve her birini düzeltmeye çalışmak bile ayrı külfete dönüşüyor.

HİÇBİR SİYASETÇİ İLE GÖRÜŞMEYECEĞİM

Anlayışınıza sığınarak, bundan böyle kendi arkadaşlarım hariç siyasetçi ve avukatlarla görüşmeyeceğimi belirtmek istiyorum. Çünkü bu çarpıtma ve suistimallerin önlemenin başka yolu kalmadı."