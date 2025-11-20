PODCAST CANLI YAYIN

Selahattin Demirtaş Özgür Özel'e kapıyı kapattı: Arkadaşlarım hariç siyasetçi ve avukatlarla görüşmeyeceğim

HDP'nin tutuklu eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş sosyal medya üzerinden bir mektup paylaştı. Kendisi hakkındaki iddiaları reddeden Selahattin Demirtaş, "Komisyonun İmralı'ya gideceği gün Demirtaş'a gidecek" denilen Özgür Özel'e de kapıyı kapattı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Selahattin Demirtaş Özgür Özel'e kapıyı kapattı: Arkadaşlarım hariç siyasetçi ve avukatlarla görüşmeyeceğim

Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun oylama sonrası İmralı'ya gitme ihtimali konuşulurken siyaset gündemi hareketlendi.

CHP'nin İmralı kararını "hayır" olarak kamuoyuna duyuracağı ancak komisyonda verilecek "evet" kararının ardından İmralı'ya vekil göndereceği konuşuluyor... Hatta komisyonun İmralı'ya gitmesi durumundan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edeceği CHP medyası tarafından dillendirildi.

CHPnin İmralı oyunu deşifre! SÖZCÜyü yalanlayıp TAKVİMi doğruladılar: Önce hayır diyecekler sonra komisyonla gideceklerCHPnin İmralı oyunu deşifre! SÖZCÜyü yalanlayıp TAKVİMi doğruladılar: Önce hayır diyecekler sonra komisyonla gidecekler

SELAHATTİN DEMİRTAŞ'TAN MEKTUP
 HDP'nin tutuklu eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş sosyal medya üzerinden bir mektup paylaşarak hiçbir siyasetçi ile görüşmeyeceğini duyurdu.

Kendisi hakkında yayılan iddiaları reddeden Demirtaş'ın mektubunda şu ifadeler yer aldı:

"9 yıl boyunca suçsuz yere bir hücrede tutulmanın bin bir tane zorluğu vardır. Ancak halkın özgürlüğü, demokrasisi ve barış mücadelesinin parçası olmak, tüm zorluklara karşı dayanma gücü, çelikten irade sağlar.

Selahattin Demirtaş (Takvim.com.tr Arşiv)Selahattin Demirtaş (Takvim.com.tr Arşiv)

İMASINDAN DAHİ BULUNMADIĞIM SÖZLER KAMUOYUNA AKTARILDI
Beni en çok zorlayan şeyse, imzasında dahi bulunmadığım sözlerin, düşüncelerin bana mal edilerek dışarıda kamuoyuna aktarılmasıdır. Bunu yapanların niyetini sorgulayacak değilim fakat şunu herkes bilmeli ve emin olmalıdır; ben buraya onurumla, başım dik girdim, onurumu kimseye çiğnetmeden ve yine başım dik çıkarım veya burada ömrümün son gününe kadar kalırım. Benim için bunun alternatifi yoktur.

İyi niyetle dahi olsa hiç kimsenin benim adıma konuşma yetkisi yoktur, gerektiğinde ben düşüncelerimi kamuoyuyla zaten paylaşıyorum. Benim doğrudan paylaşmadığım hiçbir açıklama, yorum, düşünce beni bağlamaz. Çarpıtma, uydurma, yanıltma amacıyla yapılan ve bana mal edilen düşünceleri de şaşkınlıkla ve üzüntüyle karşılıyorum. Maalesef ki hapiste olmanın dezavantajıyla yıllardır bu yapılıyor ve her birini düzeltmeye çalışmak bile ayrı külfete dönüşüyor.

HİÇBİR SİYASETÇİ İLE GÖRÜŞMEYECEĞİM
Anlayışınıza sığınarak, bundan böyle kendi arkadaşlarım hariç siyasetçi ve avukatlarla görüşmeyeceğimi belirtmek istiyorum. Çünkü bu çarpıtma ve suistimallerin önlemenin başka yolu kalmadı."

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan erkeklere çocuk uyarısı: "Kadınlar gerekli desteği göremiyor"
Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası play-off turundaki rakibi belli oldu!
İDEFİX
CHP'nin İmralı oyunu deşifre! SÖZCÜ'yü yalanlayıp TAKVİM'i doğruladılar: Önce "hayır" diyecekler sonra komisyonla gidecekler
Başkan Erdoğan G20 Zirvesi için Güney Afrika'ya gidiyor! Liderlerle bir araya gelecek
Kıbrıs’ta kritik görüşme! Erhürman Rum lidere 10 madde sundu
Türk Telekom
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'ten bahis açıklaması: "Bir operasyon daha olabilir"
İsrail endişeli! Türkiye 13 yıl aradan sonra Şam’a geri dönüyor
AK Parti'den Özgür Özel'e tepki: Esas işi kendi partisini temizlemesi olmalıdır
Fenerbahçe'ye İngiltere'den çifte transfer!
Duhok'ta YPG'ye "IKBY" modelinin altyapısı mı? Elebaşı Abdi kravat takıp özerklik istedi: Barzaniler nerede duruyor?
28 maddelik Ukrayna planı! Trump ve Putin anlaştı: Moskova taviz istiyor
Skandal görüntüler ortaya çıktı: İşte Böcek ailesinin otelde kilitli kaldığı anlar! "Kitleyip yemeğe gittim"
MSB'den haftalık rapor: C-130'un kara kutusu inceleniyor! | PKK'nın fesih sürecini takipteyiz
Türkiye'nin hava kalkanı SİPER-1 dünya basınında gündem oldu: "Türkiye yarışta öncü noktaya yükseldi!"
Başkan Erdoğan talimatı verdi! Dar gelirli ailelere vatandaşlık maaşı geliyor
Emekliye kök ve taban aylık zammı! SSK ve Bağ-Kur'lular 2026'da ne kadar alacak?
MÜGE ANLI - CANLI YAYIN | 20 Kasım 2025 ATV izle | 1 yıldır kayıptı 5 dakikada bulundu!
Mankenlere taş çıkarır: Bez Bebek'in çocuk yıldızı Elif Ceren Balıkçı bakın şimdi ne halde