Denize nazır, ultra dayanıklı! Trabzon Şehir Hastanesi açılışa gün sayıyor

Fotoğraf: DHA

10 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREME DAYANACAK ŞEKİLDE İNŞA EDİLDİ



İl Sağlık Müdürü Mehmet Topsakal, hastane nin 2026 yılının Mayıs ayında tamamlanması halinde temizliğinin yapılmasının ardından eylül-ekim gibi hizmet vermeye başlayacağını söyleyerek, " 18 dönüm ek bir arazi de vardır, kuruluş alanı olarak bölge için yeterli bir alandır. Burası bir dolgu alanı üzerine yapıldı" dedi ve şu kritik noktaya vurgu yaptı:

"Teknik olarak yapılırken 10 büyüklüğünde bir depr eme dahi dayanıklı olacak şekilde inşa edildi. Hastanelerin bu tür olaylarla korunaklı alanlar olması planlandı. Bakanlığımızın politikası bu şekildedir. Çok yüksek sarsıntılara dayanabilecek bir sistemle yapıldı. 750'nin üzerine deprem izolatörüyle beraber bina oturtuldu"

900 YATAKTAN 1461'E ÇIKABİLEN ESNEK KAPASİTE

İnşa edilen 4 kule ve 300 poliklinikle sağlık hizmeti verileceğini belirten Topsakal, "4 kulenin de hizmet alabileceği yoğun bakım, acil ve diğer ameliyathaneler mevcut. Yaklaşık 664 tekli odadan oluşuyor. 236 tane de yoğun bakım odasıyla beraber 900 yatağımız var. Biz bunları yaparken yatak sayımızı eğer 2'ye çıkartırsak olabilecek yatak sayılarımız 1461'e tamamlanıyor, full kapasite olursa. O kadar büyük bir şekle şu anlık ihtiyacımız yok. 300'e yakın poliklinik olacak. Bir kule kadın doğum ve çocuk kulesi, diğer kule kalp damar cerrahisi kulesi, diğeri onkoloji ve diğeri de genel hastane kulesi olacak. Bütün branşların içerisinde olduğu, herkesin teknik olarak birbirine yardım edebileceği poliklinikler ve diğer yataklı birimlerimiz var" diye konuştu.