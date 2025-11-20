Denize nazır, ultra dayanıklı! Trabzon Şehir Hastanesi açılışa gün sayıyor

PODCAST CANLI YAYIN

Trabzon’da deniz dolgusu üzerine inşa edilen 900 yataklı şehir hastanesinde çalışmalar yüzde 80’e ulaştı. Türkiye’nin yüz ölçümüne yeni alan kazandıran projede 33 ameliyathane ve yaklaşık 300 polikliniğin yer alacağı dev sağlık üssünün 2026’da teslim edilmesi planlanıyor. Dev sağlık üssünün inşasında gelinen son durum görüntülendi.

Türkiye'nin sağlık altyapısını dönüştüren ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imza projeleri arasında yer alan şehir hastaneleri, ülkenin dört bir yanında hızla yükselmeye devam ediyor.

Modern tıbbi donanımı, yüksek yatak kapasiteleri ve özel sektörle entegre yapısıyla bu hastaneler, sağlık hizmetlerinde hem erişimi hem de kalite standartlarını üst seviyeye taşıdı.

DEV SAĞLIK ÜSSÜ KARADENİZ'DE YÜKSELİYOR

Bu büyük dönüşümün son örneği ise Karadeniz'den geldi. Trabzon'da Akyazı Mahallesi'nde milyonlarca taş kullanılarak, deniz dolgusuyla elde edilen 400 dönümlük alanda inşa edilen Trabzon Şehir Hastanesi'nde çalışmalar sürüyor. 236'sı yoğun bakıma ait olmak üzere 900 yataklı olarak, 33 ameliyathane ve 300 poliklinikle hizmet vermesi planlanan hastanenin inşaatının yüzde 80'i tamamlandı. Karadeniz'in dalgalarından korumak için beton blokların yanı sıra milyonlarca tonluk taşların kullanılmasıyla, T ürkiye'nin 783 bin 562 kilometrekare olan yüz ölçümünü genişleten ve pek çok odası deniz manzaralı olan projede çalışmalar, 24 saat esaslı sürdürülüyor.

5 YILDIZLI OTEL KONFORUNDA SAĞLIK HİZMETİ SUNULACAK

285 bin metrekarelik alanda 4 bin 900 fore kazık uygulanarak, 750'nin üzerinde deprem izolatörüyle zemini güçlendirilen hastane, depreme dayanıklı olacak şekilde dizayn edildi. Onkoloji merkezi ve gen laboratuvarı gibi donanımların da yer alacağı hastane, altyapısının yanında nitelik ve donanımlı sağlık hizmetleriyle hastalara 5 yıldızlı otel konforunda hizmet sağlayacak.

Planlandığında 1461 yatak kapasitesine çıkabilecek hastanenin büyük oranda tamamlanan bölümleri görüntülendi.

10 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREME DAYANACAK ŞEKİLDE İNŞA EDİLDİ

İl Sağlık Müdürü Mehmet Topsakal, hastane nin 2026 yılının Mayıs ayında tamamlanması halinde temizliğinin yapılmasının ardından eylül-ekim gibi hizmet vermeye başlayacağını söyleyerek, " 18 dönüm ek bir arazi de vardır, kuruluş alanı olarak bölge için yeterli bir alandır. Burası bir dolgu alanı üzerine yapıldı" dedi ve şu kritik noktaya vurgu yaptı:

"Teknik olarak yapılırken 10 büyüklüğünde bir depr eme dahi dayanıklı olacak şekilde inşa edildi. Hastanelerin bu tür olaylarla korunaklı alanlar olması planlandı. Bakanlığımızın politikası bu şekildedir. Çok yüksek sarsıntılara dayanabilecek bir sistemle yapıldı. 750'nin üzerine deprem izolatörüyle beraber bina oturtuldu"

900 YATAKTAN 1461'E ÇIKABİLEN ESNEK KAPASİTE

İnşa edilen 4 kule ve 300 poliklinikle sağlık hizmeti verileceğini belirten Topsakal, "4 kulenin de hizmet alabileceği yoğun bakım, acil ve diğer ameliyathaneler mevcut. Yaklaşık 664 tekli odadan oluşuyor. 236 tane de yoğun bakım odasıyla beraber 900 yatağımız var. Biz bunları yaparken yatak sayımızı eğer 2'ye çıkartırsak olabilecek yatak sayılarımız 1461'e tamamlanıyor, full kapasite olursa. O kadar büyük bir şekle şu anlık ihtiyacımız yok. 300'e yakın poliklinik olacak. Bir kule kadın doğum ve çocuk kulesi, diğer kule kalp damar cerrahisi kulesi, diğeri onkoloji ve diğeri de genel hastane kulesi olacak. Bütün branşların içerisinde olduğu, herkesin teknik olarak birbirine yardım edebileceği poliklinikler ve diğer yataklı birimlerimiz var" diye konuştu.

YÜZDE 80'E YAKIN KISMI BİTİRİLDİ

Hastane inşaatının yaklaşık yüzde 80'lik kısmının tamamlandığını söyleyen Topsakal, "Firmanın taahhüdü 15 Aralık 2025'te bitecek. Dolayısıyla bu bitiş tarihinden sonra bizim bu süre içerisinde yüklenici firmaya proje değişikliyle beraber yasal olarak süre verme hakkımız var. Bu haklarını da kullanırlarsa, mayıs ayında bize teslim etmek zorundalar. Ümit ediyorum ki bu teslimatı da yapacaklar. Firma gerçekten nadir firmalardan biri. 2026 yılının Mayıs ayında teslim almaya başlayacağız. Hatta belki biraz daha öncesi de olabilir, kule kule devralarak hizmeti taşımayı planlıyoruz. Mayıstan itibaren bir eksiğimiz kalmayacak. Eylül ve ekim ayında hizmetin full olacağını düşünüyorum " ifadelerini kullandı.

HASTANELER TEK MERKEZDE TOPLANACAK

Topsakal, "İnşaat içerisinde büyük şeyler yapıldı. Dışında da çalışma sürüyor. Karayolları Bölge Müdürlüğümüz, buradaki adanın etrafını dolanacak yolları da yapmayı planlıyor. Trabzon, sağlık alanında etrafındaki illerin merkezi konumundadır, bu potansiyeli kullanıyoruz. Buraya taşıyacağımız hastanelerden biri Ahi Evren Eğitim ve Araştırma Hastanemizdir. Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanemiz de 2 kampüsten oluşuyor.

Ayrı ayrı yerlerde değil de toplu bir yerde hizmet verebilmek için bir araya getiriyoruz. Daha iyi bir hizmeti bölge halkına vermeyi ümit ediyoruz. İnşallah, buraya gelen hastalara şifa veririz. Hastanelerin bulunduğu yerlerin moral açısından da hasta ve hasta yakınları için önemli bir konumda olması gerek. Manzarasıyla da güz el. Hastalarımızı hem manzarasından hem de vereceğimiz tıbbı hizmetlerden yararlandırmış oluruz" dedi.

