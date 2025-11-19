Son dakika: AK Parti komisyon üyeleri İmralı gündemiyle toplanıyor









BAŞKAN ERDOĞAN: SORUMLULUĞU VEKİLLERİMİZİN OMZUNDA



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında "Türki ye'nin sırtında büyük bir belaya dönüşen terör belasından kurtulmanın vakti artık çoktan geldi. Verilen mücadeleleri terörsüz Türkiye ile taçlandırmamız gerekiyor. Bunu sorumluluğu siz vekillerimizin omuzlarındadır" dedi.



Erdoğan şu ifadeleri kullandı:



AK Parti olarak siyaset üstü zeminde ele aldığımız bu süreci menziline ulaştırmak istiyoruz. Milletimizin bizden beklentilerinin idraki ile çözüm odaklı olacağız. Umuyorum ki tüm partiler ve üyeler de bizimle aynı sorumlu davranışı sergiler. 86 milyonun el ele vererek birlik bayrağımızı yükselterek terörsüz Türkiye ve bölge hedefimize er ya da geç ulaşacağımızdan şüphe duymuyorum. Biz ülkemizin menfaatini her türlü çıkarın üzerinde gören bir kadroyuz. Bu ülke için yeri geldi elimizi, yeri geldi tüm gövdemizi taşın altına koydu. Terörsüz Türkiye sürecinde de millet memleket aşkı ile hareket ediyoruz. Par ti ve İttifak olarak tek bir gayemiz var, milletimizin böğrüne saplanan bu kanlı hançeri ebediyen çıkarmaktır. Buna hiç olmadığımız kadar yakınız. Allah'ın izni ile milletimizin desteği ile bunu başaracağız. Sonuçta kazanan Türkiye olacak milletimiz olacak, kardeşlik olacaktır.

