Ticaret Bakanlığından 7 bin liralık hesap çıkaran fenomen boyozcuya 47 bin lira para cezası

Giriş Tarihi: 06 Kasım 2025 21:02

Bakanlık ekipleri, 5 Kasım 2025 gecesi yapılan denetimde ürün fiyatlamalarına ilişkin tespitler üzerine "Haksız Fiyat Tespit Tutanağı" düzenledi. İşletmeden alış-satış faturaları ile savunması istendi, ayrıca fiyatların İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği'nin azami tarife fiyatlarına uygunluğu yönünden ilgili birliğe bildirimde bulunuldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, inceleme sonucunda söz konusu satışın Konak ilçesinde seyyar simit arabasıyla faaliyet gösteren bir şahsa ait işletmede gerçekleştiği tespit edildi. İşletme sahibinin akşam saat 20.00'den sonra gevrek, boyoz , poğaça, börek ve içecek satışı yaptığı belirlendi.

Ticaret Bakanlığı , İzmir'de bir seyyar boyoz satıcısının sosyal medya fenomenlerine 7 bin lira hesap çıkardığı iddiaları üzerine inceleme başlattı.

"FENOMEN GRUP 02.30'DA GELDİ" İDDİASI

İş yeri sahibi Baran Akçakale, 6 Kasım'da alınan ifadesinde, olay gecesi sosyal medya fenomeni olduklarını belirttiği yaklaşık 50 kişilik bir grubun saat 02.30 civarında iş yerine geldiğini, canlı yayın yaparak ürün satın aldıklarını ve her birinin ikişer adet olmak üzere peynirli, yumurtalı ve Nutellalı boyoz siparişi verdiğini anlattı.

Akçakale, söz konusu kişilerin "Hesabı fazla fazla yaz, eksik olmasın, hepsini bizden al" şeklinde ifadeler kullandığını belirterek, yaklaşık 100 adet boyoz ve içecek satışına karşılık 7 bin 600 lira hesap oluştuğunu, pos cihazı limiti nedeniyle 6 bin 900 lira tutarında fiş kesildiğini ve ödemenin bu tutar üzerinden yapıldığını ifade etti.

İşletme sahibinin ifadesine göre, grup üyeleri ödeme yaptıktan sonra memnun şekilde ayrıldı ancak daha sonra sosyal medyada "fahiş fiyat" iddiasıyla paylaşım yaptılar.