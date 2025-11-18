Hırvatistan'da Orman Genel Müdürlüğüne ait yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilot Hasan Bahar için Avcılar Merkez Ulu Camii'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

Şehit Pilot Hasan Bahar için cenaze töreni düzenlendi. (DHA)



AİLE TAZİYELERİ GÖZYAŞLARIYLA KABUL ETTİ



Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, tören mangası tarafından camiye getirildi. Şehit pilot Bahar'ın ailesi ve yakınları, tabutunun başında gözyaşlarıyla taziyeleri kabul etti.