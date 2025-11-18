PODCAST CANLI YAYIN

Şehit Pilot Hasan Bahar için cenaze töreni düzenlendi

Hırvatistan'da Orman Genel Müdürlüğüne ait yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilot Hasan Bahar, İstanbul'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Şehit Pilot Hasan Bahar için cenaze töreni düzenlendi

Hırvatistan'da Orman Genel Müdürlüğüne ait yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilot Hasan Bahar için Avcılar Merkez Ulu Camii'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

Şehit Pilot Hasan Bahar için cenaze töreni düzenlendi. (DHA)Şehit Pilot Hasan Bahar için cenaze töreni düzenlendi. (DHA)



AİLE TAZİYELERİ GÖZYAŞLARIYLA KABUL ETTİ

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, tören mangası tarafından camiye getirildi. Şehit pilot Bahar'ın ailesi ve yakınları, tabutunun başında gözyaşlarıyla taziyeleri kabul etti.

Şehit Pilot Hasan Bahar için cenaze töreni düzenlendi. (DHA)Şehit Pilot Hasan Bahar için cenaze töreni düzenlendi. (DHA)

Cenaze törenine, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile Orman Genel Müdürlüğü personelleri ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Pilot Hasan Bahar için cenaze töreni düzenlendi. (DHA)Şehit Pilot Hasan Bahar için cenaze töreni düzenlendi. (DHA)

Helallik alınmasının ardından İstanbul İl Müftü Yardımcısı Mehmet Aksoy, cenaze namazını kıldırdı.

Şehit pilot Hasan Bahar'ın naaşı, tören mangası tarafından cenaze aracına taşınarak uğurlandığı Edirnekapı Şehitliği'nde dualarla toprağa verildi.

Şehit Pilot Hasan Bahar için cenaze töreni düzenlendi. (DHA)Şehit Pilot Hasan Bahar için cenaze töreni düzenlendi. (DHA)

Planlı bakım faaliyeti için Hırvatistan'da bulunan Orman Genel Müdürlüğüne (OGM) ait yangın söndürme uçağı 13 Kasım'da kaza kırıma uğrayarak düşmüş, uçağın enkazına Senj kenti yakınlarında ulaşılmış ve pilot Hasan Bahar şehit olmuştu.

Hırvatistanda şehit olan Hasan Baharın Muğlada ölümden döndüğü ortaya çıktıHırvatistanda şehit olan Hasan Baharın Muğlada ölümden döndüğü ortaya çıktı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
"SİSTEM"in akademisyeni! Gazetecileri "not eden" FETÖvari kafaya Sabancılar mı göz yumuyor? Üniversitede "Esen" militanlaşma rüzgarları
Böcek ailesinden 4 kişinin öldüğü olayda oteli ilaçlayan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
D&R - KİTAP
Devlet Bahçeli'den çok konuşulacak İmralı çıkışı: Gerekirse ben giderim | CHP'ye iddianame ayarı
İsrail Amerikalıların desteğini kaybetti milyarderler TikTok ile harekete geçti
Terörsüz Türkiye Komisyonu 'İmralı' gündemiyle toplanıyor! 2 bakan ve MİT sunum yapacak
D&R E-Ticaret
Milliler İspanya karşısında! Montella'dan sürpriz 11
CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun rüşvet ve villa trafiği deşifre edildi!
TOKİ 500 bin konut projesinde yeni süreç: Başvurular herkese açıldı! İşte ilçe ilçe konut dağılımı
Müge Anlı'da Huriye ve oğlu Osman’ın gizemli ölümünde şüphe büyüyor: “Neden haber vermedin?”
İdefix
Jeff Bezos’tan 6,2 milyar dolarlık hamle! Nedir bu Project Prometheus?
Merkez yine Türkiye... Zelenskiy duyurdu! Kremlin'den açıklama
Brezilya'nın yeni starı Fenerbahçe'ye!
Ankara merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Trump’tan Selman’a F-35! Beyaz Saray’da kritik görüşme
Döviz teşvikinde 100 milyarlık suistimal! Savcılık açıkladı: Çok sayıda gözaltı kararı var
Yaz saati uygulaması Türkiye’nin kasasına 27 milyar lira bıraktı
Gözleri Karadeniz’in Sado’su Erol Babaoğlu’nun sürpriz aile bağları: Usta oyuncunun damadı çıktı