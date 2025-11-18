Bakan Tunç'tan İmralı açıklaması: Karar komisyonun!

PODCAST CANLI YAYIN

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Yargısal Süreçlerde Çocuklar için Koruyucu ve Onarıcı Yaklaşımlar Projesi" açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin İmralı'ya ziyaret açıklamasına ilişkin konuşan Tunç, "TBMM'deki komisyon kararı doğrultusunda gerçekleşebilecektir. Bu konudaki takdir yetkisi komisyona aittir." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Yargısal Süreçlerde Çocuklar için Koruyucu ve Onarıcı Yaklaşımlar Projesi" açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

BU ACILAR BİR DAHA YAŞANMASIN

Terörsüz Türkiye'yi önemsediklerini belirten Bakan Tunç, "Bu acıların bir daha yaşanmaması için hepimiz büyük bir beklenti içindeyiz. Komisyon önemli bir aşamaya geldi. Geçen haftaki toplantıya ben de katıldı. TBMM'de temsil edilen partilerimizin hemen hemen tamamına yakını görüşlerini ifade ediyorlar. Çalışmalarımızı 16. toplantıda paylaştık." dedi.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu (DHA)Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu (DHA)

İMRALI'YA ZİYARET KARARI KOMİSYONA AİTTİR

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin İmralı'ya ziyaret açıklamasına ilişkin konuşan Tunç, "Sayın Bahçeli'nin de bugün ifade ettiği İmralı'ya meclis komisyonunu ziyareti konusu, Türkiye Büyük millet Meclisi'ndeki Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun vereceği karar doğrultusunda bu gerçekleşebilecektir. Bu yöndeki takdir yetkisi tamamen komisyona aittir, hep beraber komisyonun bu yönde vereceği kararı bekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ'DEN İMRALI MESAJI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Terörsüz Türkiye'den dönüş olmadığını vurgulayan Devlet Bahçeli, "Gerekirse 3 arkadaşımı yanıma alır İmralı'ya giderim" dedi.

Devlet Bahçeliden çok konuşulacak İmralı çıkışı: Gerekirse ben giderim | CHPye iddianame ayarıDevlet Bahçeliden çok konuşulacak İmralı çıkışı: Gerekirse ben giderim | CHPye iddianame ayarı

