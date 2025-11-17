Kırmızı bültenle aranan 10 suçlu Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Almanya, Gürcistan, Kuzey Makedonya ile Fas'tan kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan 10 suçlunun Türkiye'ye getirildiğini bildirdi. Yerlikaya, arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdüklerini belirterek, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan B.Ö., S.B., E.G., R.D., T.Ö.A., D.Ö., Y.A. ile ulusal seviyede aranan E.F., A.Ç., N.Ş.'nin yakalandığını ve Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını belirtti.

Suçluların, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, kasten yaralama, silahla tehdit, uyuşturucu , taksirle adam öldürme" suçundan kırmızı bültenle arandığı belirtildi.