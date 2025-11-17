Hollanda'da işkenceden kaçan "profesör" Türkiye’de yakalandı!

İstanbul merkezli 22 ilde uluslararası uyuşturucu örgütüne yönelik düzenlenen ve 3'ü elebaşı olmak üzere 138 örgüt üyesinin yakalandığı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın X hesabından, "Operasyonumuzun adı: Orkinos Bulut-2" şeklinde duyurduğu operasyonun detaylarına ulaşıldı.

Ele geçirilen tonlarca uyuşturucunun sevkiyatından sorumlu olan Türk-Hollanda vatandaşı "profesör" lakaplı çete lideri Ahmet Münir Güverte (62) kendisine özel olarak Hollanda'da işkence odası kurulduğunu öğrendiğinde Türkiye'ye kaçtığı öğrenildi. Uluslararası uyuşturucu ticaretinde kilit isimlerden olan Güverte, yıllarca kendini temizlik ve inşaat sektöründe yatırım yapan bir iş adamı olarak tanıttı. Güverte, Hollanda Suç İstihbarat Ekipleri'nin takibindeydi.

İşkence sandalyesi

LAKABI PROFESÖR

Taktığı gözlüklerden dolayı suç dünyasında "profesör" olarak bilinen Güverte'nin 2007'de Amsterdam'da saldırıda ölen Amsterdam Türkiyemspor'un eski başkanı Nedim İmaç ve 2014'te İstanbul'da infaz edilen Ali Nedim Akgün ile bağlantısı vardı. Güverte, 16 Mart 2019'da Hollanda'daki villasından çıkarken kurşun yağmuruna tutuldu. Bacağından yaralanan Güverte'nin yanına yaklaşan saldırgan, silah tutukluk yapınca kaçtı.

Saldırının ardından Hollanda İstihbarat Teşkilatı, Güverte'yi takibe aldı. 2020'nin başlarında Güverte ve iş ortağı Hasan M. gözaltına alındı. Kara para ve sahtecilik suçundan 33 ay hapis cezasına çarptırılan Güverte'nin uyuşturucu bağlantısı bulunamadı.

Ahmet Münir Güverte

HOLLANDA'DA İŞKENCEDEN KAÇTI

Hollanda'da 2020'de polis, Wouwse Plantage'daki bir hangara düzenlediği operasyonda işkence odası olarak donatılmış konteynerler buldu. Sabah'ta yer alan habere göre, ses geçirmez odalarda kurbanları bağlamak için bir dişçi koltuğu, konuşturmak için budama makası ve budama testeresi ile çeşitli işkence aletleri bulundu. 9 kişi tutuklanırken bu odaların Ahmet Münir Güverte ve adamlarını kaçırıp işkence yapmak için tasarlandığı ortaya çıktı.

İşkence aletleri

Gerçekleştirilen saldırılarından ardından Güverte'nin, önce evini kurşun geçirmez camlarla donatıp ardından Türkiye'ye kaçtığı öğrenildi. Güverte, geçen hafta yapılan İstanbul merkezli operasyonda yakalandı.