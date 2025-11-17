PODCAST CANLI YAYIN

Hollanda'da işkenceden kaçan "profesör" Türkiye’de yakalandı!

Hollanda'da kendisi için işkence odası kurulduğunu öğrenen uyuşturucu baronu Ahmet Münir Güverte ülkeden firar etmişti. "Profesör" lakaplı Güverte'nin Türkiye'de düzenlenen Orkinos Bulut-2 operasyonu ile yakalandığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Hollanda'da işkenceden kaçan "profesör" Türkiye’de yakalandı!

İstanbul merkezli 22 ilde uluslararası uyuşturucu örgütüne yönelik düzenlenen ve 3'ü elebaşı olmak üzere 138 örgüt üyesinin yakalandığı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın X hesabından, "Operasyonumuzun adı: Orkinos Bulut-2" şeklinde duyurduğu operasyonun detaylarına ulaşıldı.

Ele geçirilen tonlarca uyuşturucunun sevkiyatından sorumlu olan Türk-Hollanda vatandaşı "profesör" lakaplı çete lideri Ahmet Münir Güverte (62) kendisine özel olarak Hollanda'da işkence odası kurulduğunu öğrendiğinde Türkiye'ye kaçtığı öğrenildi. Uluslararası uyuşturucu ticaretinde kilit isimlerden olan Güverte, yıllarca kendini temizlik ve inşaat sektöründe yatırım yapan bir iş adamı olarak tanıttı. Güverte, Hollanda Suç İstihbarat Ekipleri'nin takibindeydi.

İşkence sandalyesiİşkence sandalyesi

LAKABI PROFESÖR

Taktığı gözlüklerden dolayı suç dünyasında "profesör" olarak bilinen Güverte'nin 2007'de Amsterdam'da saldırıda ölen Amsterdam Türkiyemspor'un eski başkanı Nedim İmaç ve 2014'te İstanbul'da infaz edilen Ali Nedim Akgün ile bağlantısı vardı. Güverte, 16 Mart 2019'da Hollanda'daki villasından çıkarken kurşun yağmuruna tutuldu. Bacağından yaralanan Güverte'nin yanına yaklaşan saldırgan, silah tutukluk yapınca kaçtı.

Saldırının ardından Hollanda İstihbarat Teşkilatı, Güverte'yi takibe aldı. 2020'nin başlarında Güverte ve iş ortağı Hasan M. gözaltına alındı. Kara para ve sahtecilik suçundan 33 ay hapis cezasına çarptırılan Güverte'nin uyuşturucu bağlantısı bulunamadı.

Ahmet Münir GüverteAhmet Münir Güverte

HOLLANDA'DA İŞKENCEDEN KAÇTI

Hollanda'da 2020'de polis, Wouwse Plantage'daki bir hangara düzenlediği operasyonda işkence odası olarak donatılmış konteynerler buldu. Sabah'ta yer alan habere göre, ses geçirmez odalarda kurbanları bağlamak için bir dişçi koltuğu, konuşturmak için budama makası ve budama testeresi ile çeşitli işkence aletleri bulundu. 9 kişi tutuklanırken bu odaların Ahmet Münir Güverte ve adamlarını kaçırıp işkence yapmak için tasarlandığı ortaya çıktı.

İşkence aletleriİşkence aletleri

Gerçekleştirilen saldırılarından ardından Güverte'nin, önce evini kurşun geçirmez camlarla donatıp ardından Türkiye'ye kaçtığı öğrenildi. Güverte, geçen hafta yapılan İstanbul merkezli operasyonda yakalandı.

İstanbul merkezli 21 ilde Orkinos Bulut-2 operasyonu: 138 şüpheli yakalandı!İstanbul merkezli 21 ilde Orkinos Bulut-2 operasyonu: 138 şüpheli yakalandı!
İstanbul merkezli 21 ilde Orkinos Bulut-2 operasyonu: 138 şüpheli yakalandı!

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan kabineyi topluyor! Masa yoğun: C-130 faciası, Terörsüz Türkiye, Suriye, Gazze...
Başkan Erdoğan talimatı verdi! Konutta fahiş artışa çifte ayar
Türk Telekom
CHP'li İmamoğlu Suç Örgütü yöneticileri rüşvetle gayrimenkul zengini oldular
Böcek ailesinin zehirlendiği faciada 48 saatlik muamma! Gözaltı sayısı artıyor
Brezilya'nın yeni starı Fenerbahçe'ye!
D&R
CHP’li belediyede göçmen kaçakçılığı: Müdür ve ağabeyi tutuklandı
Son 3 yılda 600 gün prim ödeyen 6 ay maaş alabilir
Öğrencilere ikinci çeyrekte başarı formülü
Kar yağışı yerine yaz güneşi: Lodosla birlikte sıcaklık alarmı verildi! O illere fırtına geliyor
İmamoğlu iddianamesindeki özel vasfa haiz üyeler kim? Necati Özkan'ın telefonu patladı: Partinin başına geçmek...
Gazze'de durum felaket! Tıbbi çadırlar da su altında kaldı
CHP'de 39. Kurultay kulisleri ve liste savaşları | PM'de istenmeyen 5 isim ve Mansur Yavaş: Ümit Erkol neyin hazırlığında?
Bahis soruşturmasında yeni perde! Savcılıktan genişleme açıklaması
Beyoğlu'nda metro inşaatında iskele çöktü: Bir işçiden acı haber geldi | 2 şüpheli tutuklandı
Fenomen yarışmacı baraj sorusunda büyük risk aldı!
Usta sanatçı Muazzez Abacı'ya veda: AKM'de tören düzenlendi! "Onun sesiyle TSM'ye yöneldim"
Krizde hayat kurtaracak ağ! Olağanüstü durumda devreye girecek planı Bakan Uraloğlu açıkladı
Memurlar Ocak’ta üçlü zam alacak! En düşük maaş 61 bin 492 liraya çıkacak