İstanbul merkezli 21 ilde Orkinos Bulut-2 operasyonu: 138 şüpheli yakalandı!

Uyuşturucu örgütlerine Orkinos Bulut-2 darbesi: 138 gözaltı!
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 11 ülke polis teşkilatıyla iş birliği içinde yapılan baskınlarda 138 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Orkinos Bulut-2 Operasyonu
Ulusal ve uluslararası boyutta #uyuşturucu madde ticareti yapan ve bu suçtan elde ettikleri gelirleri aklamaya çalışan organize suç örgütlerine yönelik Orkinos Bulut-2 operasyonunu bu sabah başarıyla gerçekleştirdik.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızın desteğiyle yürütülen operasyon; 11 ülke polis teşkilatıyla iş birliği içinde, İstanbul merkezli 21 ilde eş zamanlı olarak yürütüldü. 138 şüpheli şahıs yakalandı.