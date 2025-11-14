İstanbul merkezli 21 ilde Orkinos Bulut-2 operasyonu: 138 şüpheli yakalandı!

PODCAST CANLI YAYIN

İstanbul merkezli 21 ilde Orkinos Bulut-2 operasyonu düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 11 ülke polis teşkilatıyla iş birliği içinde yapılan baskınlarda 138 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

İstanbul merkezli 21 ilde Orkinos Bulut-2 operasyonu düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 11 ülke polis teşkilatıyla iş birliği içinde yapılan baskınlarda 138 şüphelinin yakalandığı bildirildi.



Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Orkinos Bulut-2 Operasyonu

Ulusal ve uluslararası boyutta #uyuşturucu madde ticareti yapan ve bu suçtan elde ettikleri gelirleri aklamaya çalışan organize suç örgütlerine yönelik Orkinos Bulut-2 operasyonunu bu sabah başarıyla gerçekleştirdik.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızın desteğiyle yürütülen operasyon; 11 ülke polis teşkilatıyla iş birliği içinde, İstanbul merkezli 21 ilde eş zamanlı olarak yürütüldü. 138 şüpheli şahıs yakalandı.

Bugün attığımız her adım, zehir tacirlerinin korkusu; gençliğimizin umudu olmuştur. Kararlılığımızla suç örgütlerine net bir mesaj verdik:

Adım adım, sokak sokak… Uyuşturucunun kökünü kazıyana kadar durmayacağız.

