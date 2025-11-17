PODCAST CANLI YAYIN

Ara tatil sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu! Yüzde 80'e çıktı

İstanbul'da, ara tatilin ardından okulların açılmasının da etkisiyle haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 80'e kadar çıktı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ara tatil sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu! Yüzde 80'e çıktı

İstanbul'da, ara tatilin ardından okulların açılmasının da etkisiyle haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

KENT GENELİNDE TRAFİK YAVAŞ SEYREDİYOR

Toplam 9 gün süren birinci ara tatilin sona ermesiyle kent genelinde trafik akışı yavaş seyrediyor. Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolu üzerinde Tuzla'da başlayan yoğunluk Avrasya Tüneli'nin girişine kadar ulaşıyor.

TEM Otoyolu'nda ise Sancaktepe'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar araçlar güçlükle ilerliyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde ise trafik yoğunluğu Ataşehir'de başlıyor.

Şile Otoyolu'nda, Altunizade ile Ümraniye arasında araçlar ağır seyrediyor. Bazı ana arterler, sahil yolları ve TEM bağlantı yolunda da trafik yoğunluğu görülüyor.

İstanbul'da trafik yoğunluğu (DHA)İstanbul'da trafik yoğunluğu (DHA)

TUZLA'DA KAZALAR

Kaynarca'da sahil yolunun Tuzla yönünde motosiklet ve TEM otoyolunda Tuzla Mehmetçik Vakfı'nın çevresinde sol şeritte meydana gelen kazalar nedeniyle ulaşım aksıyor.

Avrupa Yakası'nda ise D-100 kara yolunda, Avcılar, Küçükçekmece, Bahçelievler, Haliç ve Mecidiyeköy'de trafik yoğunluğu meydana geldi.

D-100 kara yolu Edirne istikametinde ise Beylikdüzü ile TÜYAP arasında sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. TEM Otoyolu Mahmutbey Gişeleri'nde Edirne, Firuzköy, Altınşehir, Ispartakule'de Ankara istikametinde, Basın Ekspres Yolu'nda ise çift yönlü trafik yoğunluğu oluştu.

Ara tatilin ardından ilk iş gününde metrobüs durakları ve diğer toplu taşıma araçlarında da yolcu yoğunluğu oluştu.

Altunizade'de, yolcular metrobüslere güçlükle binerken metro istasyonlarında da sıra meydana geldi.

İstanbul'da trafik yoğunluğu (DHA)İstanbul'da trafik yoğunluğu (DHA)

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 80'E KADAR ÇIKTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 80'e kadar çıktı.

Ara tatilin bitmesiyle İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan kabineyi topluyor! Masa yoğun: C-130 faciası, Terörsüz Türkiye, Suriye, Gazze...
Başkan Erdoğan talimatı verdi! Konutta fahiş artışa çifte ayar
Türk Telekom
CHP'li İmamoğlu Suç Örgütü yöneticileri rüşvetle gayrimenkul zengini oldular
Böcek ailesinin zehirlendiği faciada 48 saatlik muamma! Gözaltı sayısı artıyor
Brezilya'nın yeni starı Fenerbahçe'ye!
D&R
CHP’li belediyede göçmen kaçakçılığı: Müdür ve ağabeyi tutuklandı
Son 3 yılda 600 gün prim ödeyen 6 ay maaş alabilir
Öğrencilere ikinci çeyrekte başarı formülü
Kar yağışı yerine yaz güneşi: Lodosla birlikte sıcaklık alarmı verildi! O illere fırtına geliyor
İmamoğlu iddianamesindeki özel vasfa haiz üyeler kim? Necati Özkan'ın telefonu patladı: Partinin başına geçmek...
Gazze'de durum felaket! Tıbbi çadırlar da su altında kaldı
CHP'de 39. Kurultay kulisleri ve liste savaşları | PM'de istenmeyen 5 isim ve Mansur Yavaş: Ümit Erkol neyin hazırlığında?
Bahis soruşturmasında yeni perde! Savcılıktan genişleme açıklaması
Beyoğlu'nda metro inşaatında iskele çöktü: Bir işçiden acı haber geldi | 2 şüpheli tutuklandı
Fenomen yarışmacı baraj sorusunda büyük risk aldı!
Usta sanatçı Muazzez Abacı'ya veda: AKM'de tören düzenlendi! "Onun sesiyle TSM'ye yöneldim"
Krizde hayat kurtaracak ağ! Olağanüstü durumda devreye girecek planı Bakan Uraloğlu açıkladı
Memurlar Ocak’ta üçlü zam alacak! En düşük maaş 61 bin 492 liraya çıkacak