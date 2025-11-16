PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan Adıyaman’a seslendi! 350 bininci afet konutu teslim edildi!

Başkan Erdoğan, Adıyaman’da konuştu: Sadece enkazları kaldırmadık; çok daha önemlisi, Anka kuşu misali, milletçe küllerimizden yeniden doğduk. Eylül ayında Malatya’da 304 bininci konutu, Adıyaman’da ise 350 bininci yuvamızın anahtarlarını teslim ediyoruz.”

Başkan Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da 350.'inci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde konuştu:

Sevgili Adıyamanlılar saygıdeğer hanımefendiler beyefendiler geleceğimizin teminatı kıymetli gençler sizlere kalbi duygularımla sevgiyle saygıyla selamlıyorum.

Sizin bir kardeşiniz olmaktan her zaman şeref duydum. Size mahcup olmadık. Bizim millete, ülkeye ve Adıyaman'a hizmet etmekten başka bir gayemiz yok. Bizim insanımızın derdine çare bulmaktan başka hiçbir amacımız yok. Biz yaraları sarmanın derdindeyiz, taş üstüne taş koymanın ülkeye eser kazandırmanın peşindeyiz. Sizlerde çok iyi görüyorsunuz. Millete hizmetten başka gayemiz yok.

Eylül ayında Malatya'da 304 bininci konutun teslimini gerçekleştirmiştik. Bugün de söz verdiğimiz gibi, Adıyaman'ımızda yüzde yetmiş sekizi tamamlanan 350 bininci yuvamızın anahtarlarını teslim ediyoruz. Deprem bölgesindeki 11 ilimizde, 174 ayrı alanda, 3.481 şantiyede, 200 bin mimar, mühendis ve işçi kardeşimiz yedi yirmi dört çalışıyor.

Bedava ev sözü verip daha sonra kulaklarının üzerine yatan yalancılarla karşılaştık. Lafa gelince mangalda kül bırakmayanları sosyal medyada hükümet düşmanlığı yapanları meydanlarda bol keseden atıp tutanları şimdi ne gören var ne duyan? Sandıklar kapandıktan sonra, seçim bittikten sonra onlarında deprem bölgesi ile işi bitti...


ÖZEL YALAN MAKİNESİ!


Başkan Erdoğan, "ANA muhalefetin başındaki kişi, günlerdir hem çirkin ifadelerle bizleri, yargı mensuplarımızı ve yolsuzluk iddialarının üzerine giden herkesi hedef alıyor. Sözlerine baktığınızda ne nezaket, ne derinlik, ne de tutarlılık var; hallerine baktığınızda ise ne olgunluk, ne de oturdukları koltuğun hakkını veren bir duruş gözleniyor. Her gün bir yalanı ortaya çıkıyor, her gün çark ediyor, sürekli geri vitese takıyor. Yalan makinesi mi? ana muhalefetin genel başkanı mı? ayırabilene helal olsun" dedi.

