Yenilenmiş telefonlarda usulsüzlük iddiaları: Bakanlık inceleme başlattı

Ticaret Bakanlığı, yenilenmiş cep telefonu ve elektronik ürün satışı yapan bir firma hakkında yürütülen inceleme ve denetim sürecinin devam ettiğini bildirdi. Bakanlık, tüketicilerden gelen şikayetler üzerine söz konusu şirketle ilgili Ticaret Müfettişlerinin çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, firmanın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında "Yenileme Yetki Belgesi" sahibi olduğu ve yenilenmiş ürün ticareti alanında yetkili yenileme merkezi olarak faaliyet gösterdiği belirtildi.

Arşiv fotoğrafı, AA CİMER'E ŞİKAYET YAĞDI Açıklamada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve e-Devlet üzerinden iletilen tüketici başvurularında, kullanılmış malların değerleme ve ödeme işlemlerinin zamanında yapılmadığı, garanti kapsamında tüketici haklarının karşılanmadığı ve yenileme işlemlerinde parça değişikliklerinin sertifikaya işlenmediği yönünde şikayetlerin bulunduğu ifade edildi.