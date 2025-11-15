PODCAST CANLI YAYIN

Yenilenmiş telefonlarda usulsüzlük iddiaları: Bakanlık inceleme başlattı

Bakanlık, geciken ödemeler, sertifikasız satış ve klon IMEI iddiaları üzerine yenilenmiş cihaz satışı yapan firmanın Ticaret Müfettişlerince denetlendiğini duyurdu.

Yenilenmiş telefonlarda usulsüzlük iddiaları: Bakanlık inceleme başlattı

Ticaret Bakanlığı, yenilenmiş cep telefonu ve elektronik ürün satışı yapan bir firma hakkında yürütülen inceleme ve denetim sürecinin devam ettiğini bildirdi. Bakanlık, tüketicilerden gelen şikayetler üzerine söz konusu şirketle ilgili Ticaret Müfettişlerinin çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, firmanın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında "Yenileme Yetki Belgesi" sahibi olduğu ve yenilenmiş ürün ticareti alanında yetkili yenileme merkezi olarak faaliyet gösterdiği belirtildi.

CİMER'E ŞİKAYET YAĞDI

Açıklamada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve e-Devlet üzerinden iletilen tüketici başvurularında, kullanılmış malların değerleme ve ödeme işlemlerinin zamanında yapılmadığı, garanti kapsamında tüketici haklarının karşılanmadığı ve yenileme işlemlerinde parça değişikliklerinin sertifikaya işlenmediği yönünde şikayetlerin bulunduğu ifade edildi.

ÇALINTI ÜRÜNLER SERTİFİKALANDIRILDI

Başvurularda ayrıca IMEI numarası klonlanmış, kayıp veya çalıntı ürünlerin sertifikalandırıldığı, sertifikasız satış yapıldığı ve ilan-reklamlarda belirtilen iddialara aykırı uygulamalara başvurulduğu yönünde bildirimlerin yer aldığı aktarıldı.

Açıklamada, "Şirket hakkında Ticaret Müfettişlerimiz tarafından inceleme ve denetim süreci devam etmektedir" denildi.

Bakanlık, tüketicilerin haklarının korunması, piyasada güvenli ve şeffaf bir ticaret ortamının sağlanması ve yenilenmiş ürün sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin mevzuata uygun şekilde denetlenmesi için gerekli adımların atıldığını vurguladı.

Vatandaşlara, yenilenmiş ürün satın alırken yetki belgesi bulunan firmaların tercih edilmesi çağrısında bulunulan açıklamada, olası mağduriyetlerde Alo 175 Tüketici Danışma Hattı ile CİMER üzerinden başvuru yapılması önerildi.

