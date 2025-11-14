PODCAST CANLI YAYIN

MUĞLA DEPREM SON DAKİKA: Az önce deprem mi oldu? Muğla'da deprem mi oldu? AFAD KANDİLLİ son depremler listesi

Muğla’da deprem olup olmadığı sorusu, bölgede hissedilen sarsıntıların ardından yeniden gündeme geldi. Vatandaşlar “Az önce deprem mi oldu?” sorusuna yanıt ararken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin yayımladığı son depremler listesi yakından takip ediliyor. Datça açıklarında meydana gelen hareketlilik sonrası gözler resmi kurumların paylaştığı verilere çevrildi. İşte Muğla ve çevresinde kaydedilen son depremlerle ilgili güncel bilgiler…

Muğla Datça'da deprem meydana geldi. AFAD şiddetini duyurdu.

Akdeniz'de 4.0 Büyüklüğünde Deprem

Akdeniz'de, Datça açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 14.01'de kaydedilen deprem, 34.5014 enlem ve 26.7703 boylamında, 6.75 km derinlikte gerçekleşti.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih (TS) Enlem Boylam Derinlik (km) Tip Büyüklük Yer
2025-11-14 14:01:08 34.50139 26.77028 6.75 MW 4.0 Akdeniz - 250.93 km Datça (Muğla)
2025-11-14 13:29:21 37.27389 36.73583 7.19 ML 1.2 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2025-11-14 13:17:59 38.71861 34.71333 8.04 ML 1.4 Avanos (Nevşehir)
2025-11-14 13:15:27 39.22194 28.30361 7.00 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-14 12:57:13 39.28333 28.13278 8.72 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-14 12:53:35 39.16250 28.25611 9.93 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-14 12:50:30 39.17833 28.18056 6.99 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-14 12:49:18 39.22778 28.15639 7.12 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-14 12:35:14 39.40389 29.26778 7.06 ML 1.3 Emet (Kütahya)
2025-11-14 12:35:10 39.33917 28.11028 6.99 ML 0.8 Bigadiç (Balıkesir)
2025-11-14 12:33:10 39.50889 28.17556 6.99 ML 0.9 Bigadiç (Balıkesir)
2025-11-14 12:22:04 39.15000 28.26083 7.00 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-14 12:20:38 36.54722 34.23528 10.81 ML 1.5 Erdemli (Mersin)
2025-11-14 12:16:41 38.97389 28.08111 7.11 ML 1.0 Akhisar (Manisa)

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem (N) Boylam (E) Derinlik (km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2025.11.14 14:08:19 39.2085 27.9872 12.1 -.- 1.5 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.14 14:06:14 39.2550 28.1178 10.1 -.- 2.3 -.- KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.14 14:01:10 34.8222 26.1200 55.4 -.- 4.1 4.3 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2025.11.14 13:58:47 39.1798 28.2245 9.6 -.- 1.6 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.14 13:36:57 39.2052 28.0747 13.8 -.- 1.7 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.14 13:35:57 39.1832 28.1497 9.2 -.- 1.7 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.14 13:15:27 39.1913 28.2833 5.3 -.- 1.6 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.14 13:07:22 39.2077 28.2898 6.9 -.- 1.5 -.- ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.14 12:57:12 39.2820 28.1485 13.7 -.- 1.2 -.- KARAAGAC-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.14 12:53:35 39.1628 28.2145 13.6 -.- 1.5 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.14 12:22:01 38.9862 27.8093 23.6 -.- 1.5 -.- MEDAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
Marmara deprem son dakika | Tekirdağ, İstanbul, Yalova, Silivri... Az önce deprem mi oldu?

