MUĞLA DEPREM SON DAKİKA: Az önce deprem mi oldu? Muğla'da deprem mi oldu? AFAD KANDİLLİ son depremler listesi

Akdeniz'de 4.0 Büyüklüğünde Deprem

Akdeniz'de, Datça açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 14.01'de kaydedilen deprem, 34.5014 enlem ve 26.7703 boylamında, 6.75 km derinlikte gerçekleşti.