Kocaeli'de dev uyuşturucu operasyonu: 1 ton 508 kg skunk ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kocaeli Derince Limanı'nda gerçekleştirilen büyük çaplı uyuşturucu operasyonuna ilişkin bilgi paylaştı. Yerlikaya, operasyonda 1 ton 508 kilo skunk maddesinin ele geçirildiğini, bu sayede toplum sağlığını tehdit edecek önemli bir miktarın dolaşıma girmesinin engellendiğini belirtti.

Kocaeli Derince Limanı’nda düzenlenen operasyonda 1 ton 508 kilo skunk ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı. (DHA)

1 TON 508 BİN KG SKUNK UYUŞTURUCU MADDESİ

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Kocaeli Derince Limanında dün yaptığımız operasyonumuzda; "1 ton 508 bin kg " Skunk uyuşturucu maddesi ele geçirerek, insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik. EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüz koordinesinde; Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Kocaeli, İstanbul ve Artvin İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerinin desteğiyle düzenlenen operasyonlarda; 5 şüpheliyi yakaladık. Bizim bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak. Ve biz bu mücadeleyi, sadece ülkemiz için değil, tüm insanlık için yapıyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum.