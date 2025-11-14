PODCAST CANLI YAYIN

Kocaeli'de dev uyuşturucu operasyonu: 1 ton 508 kg skunk ele geçirildi

Kocaeli Derince Limanı’nda düzenlenen operasyonda 1 ton 508 kilo skunk ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Yerlikaya: “Uyuşturucuya karşı mücadelemiz, gençlerimizi ve toplumumuzu korumak içindir.”

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kocaeli'de dev uyuşturucu operasyonu: 1 ton 508 kg skunk ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kocaeli Derince Limanı'nda gerçekleştirilen büyük çaplı uyuşturucu operasyonuna ilişkin bilgi paylaştı. Yerlikaya, operasyonda 1 ton 508 kilo skunk maddesinin ele geçirildiğini, bu sayede toplum sağlığını tehdit edecek önemli bir miktarın dolaşıma girmesinin engellendiğini belirtti.

Kocaeli'de dev uyuşturucu operasyonu

Kocaeli Derince Limanı’nda düzenlenen operasyonda 1 ton 508 kilo skunk ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı. (DHA)Kocaeli Derince Limanı’nda düzenlenen operasyonda 1 ton 508 kilo skunk ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı. (DHA)

1 TON 508 BİN KG SKUNK UYUŞTURUCU MADDESİ

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Kocaeli Derince Limanında dün yaptığımız operasyonumuzda; "1 ton 508 bin kg " Skunk uyuşturucu maddesi ele geçirerek, insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik. EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüz koordinesinde; Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Kocaeli, İstanbul ve Artvin İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerinin desteğiyle düzenlenen operasyonlarda; 5 şüpheliyi yakaladık. Bizim bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak. Ve biz bu mücadeleyi, sadece ülkemiz için değil, tüm insanlık için yapıyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP'li İmamoğlu rüşvet gelirlerinden elde ettiği paralarla borç verip villaya çöktü!
Hırvatistan'ta şehit olan pilotumuzla ilgili kahreden detay! Aylar önce Muğla'da ölümden dönmüştü
Türk Telekom
Erken emeklilikte borçlanma ve ihya için son fırsat! 1 Ocak 2026’da prim oranları değişiyor
CANLI ANLATIM | Gürcistan'da şehit düşen 20 askere veda: Kahramanlar tören alanında
Başkan Erdoğan şehit Emre Altıok’un babasıyla telefonda görüştü
Ünlü sanatçı Muazzez Abacı'nın vasiyeti ortaya çıktı: Babasının yanına defnedilecek
Külliye'de Kıbrıs zirvesi! Başkan Erdoğan: Kıbrıs Milli davamızdır
CANLI ANLATIM | OGM'nin yangın söndürme uçağı Hırvatistan'da düştü: 1 pilotumuz şehit oldu | Başkan Erdoğan'dan taziye
Fenerbahçe Lewandowski için devrede! Golcü için temas kuruldu
Kim Milyoner Olmak İster'de güldüren anlar: "Sence uzaylılar var mı?"
Yunanistan'ın C130 provokasyonu ters tepti: Yunan Hava Kuvvetleri paylaşımını sildi taziye mektubuna sarıldı
İstanbul metrosu ihalesinde rüşvet çarkı: Mesajlar çözüldü, HTS kayıtları ortaya çıktı
Türkiye yasta | Şehit Burak İbbiği’nin ailesiyle lunapark hatırası yürekleri dağladı
Terörsüz Türkiye komisyonu erteleme sonrası toplanıyor! İmralı meselesi masada... AK Parti kaynaklarından "doğru zaman" vurgusu
Düşen uçakta mühimmat var mıydı son bakım ne zaman yapıldı? MSB'den flaş açıklama: C-130'ların uçuşu durduruldu
"Eko"sistemin durumun vahametini anladığı an iddianamede! "Kasa"ların isyanı: Sefasını Ekrem İmamoğlu sürecek tasası bize mi düştü?
Napoli'nin yıldızı Galatasaray'a! Yeni transferi önerdiler
"Kreş" kılıfıyla haraç iddianamede! Ekrem İmamoğlu önce Adem Soytekin'in gönderdi sonra tehdit etti: O projeyi yaptırmam
The Economist kılıç çekti! Kaos tetikçisinden 2026 distopyası “Donald Trump’ın dünyası”